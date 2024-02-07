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Fatih Ürek: Burası Cennet Vatan

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Fatih Ürek: Burası Cennet Vatan
Uzun süredir ortalarda gözükmeyen şarkıcı Fatih Ürek, önceki gün Vadistanbul’da görüntülendi.

Uzun süredir ortalarda gözükmeyen şarkıcı Fatih Ürek, önceki gün Vadistanbul’da görüntülendi.

Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen Ürek, sezonluk alışveriş yapmak için mağazaları gezerek vitrinleri inceledi.

Kış aylarını yoğun bir tempoda çalışarak geçireceğini söyleyen Ürek, ‘İş ve ev arası mekik dokuyorum, gündemdeki olayları takip etmiyorum, stabil ve sakin bir hayat yaşıyorum’ diye konuştu. Hakkında çıkan yurt dışına yerleşeceği ile ilgili haberlere ise Ürek, ''ülkemi çok seviyorum. Yurt dışı planımı iptal ettim. Benim güzel memleketim gibisi varmı? Burası cennet vatan''dedi...

Kaynak:Haber Kaynağı

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