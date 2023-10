Emir Can İğrek Savaşa Hayır Dedi

Dijital müzik platformu Spotify Türkiye’nin en çok dinlenen 10 sanatçı listesinde rakipleri arasındaki tek pop erkek şarkıcısı olan Emir Can İğrek liste başı şarkılarıyla konserlerde fırtına gibi esmeye devam ediyor. İğrek, sezonun ikinci ve üçüncü Harbiye Açık Hava konserlerini Pazar ve Pazartesi geceleri verdi. iTicket ve Hypers organizasyonuyla, Kral Pop Radyo medya sponsorluğunda iki gün üst üste sahneye çıkan Emir Can İğrek Harbiye’yi şarkılarıyla, hayranları ise tezahüratlarıyla inletti.

Biletleri satışa çıkar çıkmaz bir hafta içinde tükenen konserlerde Emir Can İğrek, Selen Akyüz imzalı iki ayrı kıyafet giydi. Nazım Hikmet’in “Kız Çocuğu” şiirini okuyarak programına başlayan Emir Can İğrek, İsrail saldırısı altındaki Gazze’yi unutmadı. İğrek “Halk ve çocuklar her zaman kaybediyor savaşları. O yüzden ölen sivilleri, kadınları ve çocukları bir kez daha analım. Savaşa hayır” dedikten sonra dakikalarca süren bir alkış tufanı koptu.

Emir Can İğrek, tüm hit şarkılarını söylediği gecede enerjisi ve hayranlarıyla kurduğu iletişimle sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. İğrek’i ailesi de bu özel gecede yalnız bırakmadı. Annesi Aysel İğrek ve ablası Serel İğrek konseri en önden izledi. Emir Can İğrek 29 Ekim’de Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılını İzmir Torbalı Belediyesi 7 Eylül Stadyumu’nda vereceği konserle kutlayacak.