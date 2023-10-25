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Emel Ayaydın beyazlar içinde

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Emel Ayaydın beyazlar içinde
Cemiyet ve iş dünyasının tanınan simalarından Emel Ayaydın, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Tek başına alışverişe çıkan Emel Ayaydın, bir süre mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünlerini inceledi. Alışveriş sonrası meydan katında yakın arkadaşlarıyla sohbet edip hasret gideren sosyetik güzel, her zaman olduğu gibi şık tarzıyla dikkat çekti. Ayrıca Emel Ayaydın’ın makyajsız güzelliği ve beyazlar içindeki şıklığı göz kamaştırdı.

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