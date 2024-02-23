Ebru Akel'in Alışveriş Günü

Başarılı oyuncu ve sunucu Ebru Akel, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Öğlen saatlerinde geldiği Zorlu AVM’de ilk durağı Beymen mağazası olan güzel sunucu, bir süre burada alışveriş yapıp yeni sezon ürünlerini inceledi.

Daha sonra meydan katını dolaşıp güneşli havanın keyfini çıkaran Ebru Akel, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi.

Neşeli ve sempatik halleriyle dikkat çeken güzel sunucu, spor AVM tarzı ile de sevenlerinin beğenisini topladı.