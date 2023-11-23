Duygu Çakmak ,Tayland’ın ünlü adası Puket’te modellik yaptı

2021 Avrupa 3. Güzeli ünlü manken Duygu Çakmak,Tayland’ın ünlü adası Phuket’te Ukraynalı fotoğrafçı Serhii Kudlai ‘ye poz verdi.

Uzak doğunun ünlü bikini markası çekimleri için objektif karşısına geçen ünlü manken o pozları sosyal medya hesabında paylaşarak takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.