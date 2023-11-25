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Didem Aksu göz kamaştırdı!

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Didem Aksu göz kamaştırdı!
Gelinlik ve Abiye Giyim Fuarı'nda model, manken, oyuncu ve Bylinda Parfüm firmasının sahibi olan Didem Aksu, baş manken olarak yer aldığı defilede yine tüm dikkatleri üzerine çekerken, katılımcıların ilgi odağı oldu.

İzmir'de düzenlenen en prestijli Gelinlik ve Abiye Giyim Fuarı, moda dünyasının yıldızlarını bir araya getirdi. Fuar, seçkin giyim markalarını, tasarımcıları ve mankenleri buluşturarak göz kamaştıran bir etkinlik haline geldi. Model, manken, oyuncu ve Bylinda Parfüm firmasının sahibi olan Didem Aksu, baş manken olarak yer aldığı defilede yine tüm dikkatleri üzerine çekerken, katılımcıların ilgi odağı oldu. 30 deneyimli mankenin podyumda yer aldığı defileye baş manken olarak çıkan Didem Aksu, ona verilen payeyi zarafeti ve kıyafet sunumlarıyla ne kadar hak ettiğini de gösterdi. Gelinlik ve abiye giyim dünyasına yön veren markaların koleksiyonlarını sergilediği defilede, Aksu'nun baş manken olarak seçilmesi gözlerin üzerine çevrilmesine neden oldu. Didem Aksu’nun podyumdaki yürüyüşü ve sunduğu kıyafetleri başarıyla taşıması moda dünyasının önemli isimlerinden takdir görürken, İzmir Gelinlik ve Abiye Giyim Fuarı, moda tutkunlarına ilham veren ve en yeni trendleri sergileyen önemli bir platform olmaya devam ediyor.

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