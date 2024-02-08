Demet Akalın'ın Alışveriş Günü

Sahnelerin başarılı popçularından Demet Akalın, geçtiğimiz gün yakın dostu Birol Tokat ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Öğlen saatlerinde geldiği Zorlu AVM’de ilk durağı Beymen mağazası olan başarılı şarkıcı, bir süre burada alışveriş yapıp yeni sezon ürünlerini inceledi.

Alışveriş sonrası meydan katında bulunan bir restoranda yemek yiyip keyifli vakit geçiren Demet Akalın, yanına gelen sevenlerini kırmayıp onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Güzel şarkıcının, siyahlar içerisindeki spor tarzı ise sevenleri tarafından beğeni topladı.