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Demet Akalın: Tatil Planları Başladı

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Demet Akalın: Tatil Planları Başladı
Şarkıcı Demet Akalın, önceki gün İstinyePark'da görüntülendi. Hem TV sunuculuğu, hem de sahne hayatıyla yoğun bir dönem geçiren Akalın, tatil planlarına şimdiden başladığını söyledi.

Şarkıcı Demet Akalın, önceki gün İstinyePark'da görüntülendi. Hem TV sunuculuğu, hem de sahne hayatıyla yoğun bir dönem geçiren Akalın, tatil planlarına şimdiden başladığını söyledi.

Sosyal medyadan da Okan Kurt’a tatil göndermeleri yapan ünlü isim, “Planları ben yaparım Okan da beni kırmaz uyar. Bu yaz uzun uzun dinleniriz inşallah” dedi. Demet Akalın, yaklaşık 2 saat boyunca alışveriş yaptıktan sonra da AVM’den ayrıldı.

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