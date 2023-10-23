Geçtiğimiz aylarda eşi Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandıran Bülent Şakrak, önceki gün Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı.

Öğle saatlerinde oğlu Okan Ali ile geldiği alışveriş merkezinde yemek yiyen ve gazetecilere tek başına poz vermeyi tercih eden Bülent Şakrak, "Her şey yolunda arkadaşlar, kusura bakmayın yetişmemiz gereken bir yer var" diyerek gazetecilere teşekkür ederek alışveriş merkezinden ayrıldı.