Buket Aydın Sessizliğini Korudu

Son dönemde sosyal medya üzerinden Şahan Gökbakar’la yaşadığı polemiklerle gündeme gelen ünlü spiker Buket Aydın, önceki gün İstinyePark’ta görüntülendi.

Sakin bir gün geçirdiğini söyleyen Aydın, arkadaşlarıyla öğle yemeği yedikten sonra da koyu bir sohbete daldı.

Muhabirlerin röportaj isteği karşısında sessiz kalan Buket Aydın, Şahan Gökbakar’la tekrar iletişime geçip geçmedikleri hakkındaki soruları yanıtsız bırakarak AVM’den ayrıldı.