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Bol Bol Dedikodu Yaptılar

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Bol Bol Dedikodu Yaptılar
Ünlü sanatçı Nebahat Çehre ve cemiyet hayatından tanıdığımız Belma Döner, geçtiğimiz gün İstinyePark’ta görüntülendi.

Ünlü sanatçı Nebahat Çehre ve cemiyet hayatından tanıdığımız Belma Döner, geçtiğimiz gün İstinyePark’ta görüntülendi.

Uzun zamandır bir araya gelemediklerini söyleyen iki yakın arkadaş, “Birbirimizi çok özlemişiz bu sohbet iyi geldi. Aynı zamanda da dedikodular birikmiş diyerek” esprili cevaplarıyla dikkat çektiler.

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