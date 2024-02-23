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Atakan Şampiyon Olur

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Atakan Şampiyon Olur
Survivor şampiyonu Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz, önceki gün İstinyePark’ta objektiflere yansıdı.

Survivor şampiyonu Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz, önceki gün İstinyePark’ta objektiflere yansıdı.

Survivor yarışmasına sonradan dahil olan eşi Avatar Atakan’a olan özlemini ve güvenini dile getiren Korkmaz, “Aniden gelen telefonla bir anda gitmek durumunda kaldı. Atakana çok güveniyorum oradan şampiyon olmadan dönmez. Her akşam TV başındayız, şimdiden özledik bölümleri de tekrar tekrar izliyoruz” dedi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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