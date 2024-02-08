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Arzum Onan'dan Kahve Keyfi

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Arzum Onan'dan Kahve Keyfi
Uzun süredir ortalarda gözükmeyen Arzum Onan, geçtiğimiz gün arkadaşlarıyla İstinyePark’ta bir araya geldi.

Uzun süredir ortalarda gözükmeyen Arzum Onan, geçtiğimiz gün arkadaşlarıyla İstinyePark’ta bir araya geldi.

Sade görüntüsüyle dikkat çeken Arzum Onan, kısa bir alışveriş turundan sonra dostlarıyla kahve keyfi yaptı.

Saatlerce süren sohbet sonrası objektiflere de poz veren Onan, “Çok sevdiğim arkadaşlarımla buluştuk. Konuşacaklarımız biriktiği için zaman nasıl geçti anlamadık. Böyle dostluklar kolay elde edilmiyor o yüzden kıymetini biliyorum. Keyifli bir dönemdeyim her şey yolunda” dedi.

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