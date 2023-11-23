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Aleyna Tilki Dillon Francis’i Kapadokya’yı gezdirdi

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Aleyna Tilki Dillon Francis’i Kapadokya’yı gezdirdi
Şöhreti sınırlarımızı aşan Aleyna Tilki 2021’de ‘Real Love’ şarkısında çalıştığı Dillon Francis’i Kapadokya’yı gezdirdi. İkilinin sonraki rotası İstanbul.

Aleyna Tilki 2 yıl önce Amerikalı DJ/Produktör Dillon Francis’in ‘Happy Machine’ albümünde ‘Real Love’ adlı şarkıyı seslendirmiş ve 36 ülkede müzik listelerine üst sıralardan girmişti. O dönemden beri görüşmeye devam eden ikili tekrar bir araya geldi.

Dİllon Francis’i Türkiye’de ağırlayan Aleyna Tilki prodüktörü Kapadokya’ya götürdü. Birlikte peri bacalarını gezdiler. Dillon Francis bölgeye hayran kaldı. Beraber Kapadokya’da çektirdikleri fotoğrafı paylaşan Aleyna Tilki‘ye kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Aleyna Tilki ve Dİllon Francis Kapadokya’nın ardından İstanbul’a gelecek. Aleyna Tilki bu kez kendi şehrinin güzellikleriyle arkadaşını tanıştıracak.

Kaynak:Haber Kaynağı

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