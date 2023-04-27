Kozmik ışınlar, Dünya'ya ve insanlara sürekli olarak gelmektedir. Ancak, Dünya'nın atmosferi, kozmik ışınların çoğunu emer ve yüzey seviyesine ulaşan kozmik ışınlar genellikle çok düşük enerjilidir. Bununla birlikte, yüksek rakımlarda veya uzayda yapılan görevler sırasında maruz kalınan kozmik ışınlar, insanlar için potansiyel bir sağlık riski oluşturabilir.

Kozmik ışınlar, yüksek enerjileri nedeniyle insanlarda hücre hasarına ve DNA mutasyonlarına neden olabilir. Bu mutasyonlar, kanser gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Ancak, Dünya'nın atmosferi gibi doğal kalkanlar, insanların günlük yaşamları sırasında genellikle zararlı miktarda kozmik ışına maruz kalmalarını engeller.

Uzayda yapılan uzun süreli görevler, özellikle de uzay yolculuğu sırasında, astronotlar kozmik ışınlara daha fazla maruz kalabilir. Bu nedenle, uzay ajansları, astronotların güvenliği için kozmik ışınları izlemek ve sınırlandırmak için çeşitli önlemler almaktadır.

Sonuç olarak, kozmik ışınlar yüksek enerjileri nedeniyle insanlarda potansiyel sağlık riskleri oluşturabilir, ancak Dünya'nın atmosferi gibi doğal kalkanlar genellikle insanların zararlı miktarda kozmik ışına maruz kalmalarını engeller.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

