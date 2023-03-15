Ortalama olarak bir kişi hayatının üçte birini uykuda geçiriyor. Bu veriye göre Dünya Uyku Günü’nün neden ortaya çıktığını anlamak güç değil. Türkiye’nin rahat uyku markası LOVA Yatak, Dünya Uyku Günü’nde uykunun hayati önemine değinerek, beden ve ruh sağlığımız üzerindeki faydalarına dikkat çekti.

Dünya Uyku Derneği ve Dünya Uyku Günü komitesi tarafından 2008 yılından beri her yıl kutlanan ‘‘Dünya Uyku Günü’’, bu sene 17 Mart tarihinde kutlanıyor. İnsan, yaşamının ortalama üçte birini uykuda geçiriyor. Buna göre kaliteli yaşamın anahtarlarından biri de şüphesiz sağlıklı ve rahat bir uykudan geçiyor. Çünkü uyku esnasında salgılanan yenilenme hormonu bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Kullanıcısına kaliteli ve rahat uyku deneyimi sunmak amacıyla yola çıkan, farklı vücut yapılarına uygun tasarlanmış yatak modelleri ile uykunun en önemli tamamlayıcısı yastıklarıyla öne çıkan Türkiye’nin rahat uyku markası Lova Yatak, dinlenmiş bir gece uykusu için doğru yatak ve yastık seçiminin önemine değiniyor.

KONFORLU UYKUNUN ANAHTARI: DOĞRU YATAK

Gündelik hayatın getirdiği keşmekeş, günümüzün hızlı hayat akışı hem uykuya ayırdığımız sürenin hem de uyku kalitemizin azalmasına neden oluyor. Oysa uyku, bedensel ve ruhsal yorgunlukları giderici, yeniden enerjik olmamızı sağlayan bir araç. Hayatımız boyunca kendimizi en rahat hissedeceğimiz ideal uyku ortamını sağlamamız gerektiğini belirten Lova Yatak Marka ve Satış Direktörü Ayhan Özcan, “Rahat bir uykunun sağlıklı bir yaşam için vazgeçilmez olduğunu biliyoruz. Yatak seçimi, uyku kalitesi ile doğrudan ilişkilidir. Kaliteli bir uyku uyumanın yolu ihtiyaçlarınıza en doğru yanıtı veren yatağı tercih etmekten geçiyor. Yatak tercihi öncelikle uyku alışkanlığına göre şekillendirilmeli. Lova Yatak olarak mağazalarımızda en uygun yatak ve yastık seçeneklerimizi kullanıcılarımıza fizyoterapistlerimizin eşliğinde ücretsiz olarak sunuyoruz. Türkiye'de ilk olma ayrıcalığını taşıyan uygulamamız sayesinde kullanıcılarımız vücut yapılarına, yatış pozisyonlarına ve uyku ihtiyaçlarına göre en uygun yatağı seçebiliyor. Ayrıca web sitemizde yer alan, Ankara’da bulunan Ar-Ge merkezi çalışmalarımızın sonucunda ortaya çıkan ‘‘Rahat Uyku Testi’’ ile de kendinize en uygun ideal yatağınızı bulabilirsiniz. Ürün portföyümüzü de merkezimizde yapılan çalışmalar ve kullanılan teknolojik ölçüm cihazları ile geliştirmeler sonucu elde edilen bulgular üzerine şekillendiriyoruz. Geliştirdiğimiz yeni nesil yatak içi malzemelerimiz, vücut tipine göre yeni patentli yay sistemlerimiz ve hafızalı sünger teknolojilerimiz ile Lova Yatak olarak sağlık ve rahat bir uyku sunmak için çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

RAHAT BİR UYKU İÇİN YASTIK SEÇİMİNE DİKKAT

Günümüzde çoğu kişi baş ve boyun şikayetleri yaşıyor. Bunun en önemli sebeplerinden biri yastık seçimi. Yatak seçimi kadar yastık seçiminin de önemli olduğunun altını çizen Özcan, “Uyku sırasında vücudunuzun doğal pozisyonunu koruması gerekir. Uyuma alışkanlıklarınıza uygun bir yastık seçmezseniz doğal pozisyonunuzu korumanız zor olabilir. Bu durum uyku kalitesinin düşmesine, boyun ve sırt ağrısı gibi çeşitli sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olur. Sizin için doğru yastık yatış pozisyonunuza göre kafanızı ve boynunuzu en iyi şekilde destekleyecek yastıktır. Yastık seçiminiz, kullandığınız yatağın sertliğine veya yumuşaklığına göre değişiklik gösterebilir. Lova olarak ihtiyaçlara yönelik olarak tasarladığımız ürünlerimiz ve mağazalarımızdaki fizyoterapistlerimizin yardımıyla müşterimiz kendisine en uygun yastığı seçebilir. Uykuda rahatlığı ve kaliteyi 360 derece sunan bir marka olarak, müşterilerimize 25 yıla varan garanti ve memnun kalınmazsa 120 gün içinde değişim garantisi ile aldıktan sonra da rahatlığı vadediyoruz” diye konuştu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ