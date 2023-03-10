Jem’in “Yalancısın” cover'ı, olağanüstü vokal becerisi eşliğinde dinleyicisiyle daha yakın temas ve bağlantı kurmasını sağlayacak.

Jem’in cover'ını farklı kılan ise; Türk ve Batı müziği tarzlarının eşsiz karışımı. Genç sanatçı; geleneksel Türk müziği unsurlarını çağdaş prodüksiyon teknikleriyle ustaca harmanlayarak hem tanıdık hem de yenilikçi bir ses yaratıyor. Bu özellik, farklı müzik tarzlarını kusursuz bir şekilde harmanlayan parçanın orijinal sanatçısı Marc Aryan ile mükemmel bir uyum sergiliyor.

Jem, “Bu şarkıyı her zaman sevmişimdir ve onu coverlamak benim için bir onurdur, Marc Aryan harika bir müzisyendi ve müzik endüstrisine katkısı yadsınamaz. Onun yeteneğine saygı gösterirken aynı zamanda kendi yorumumu ekleyebilmek benim için önemliydi” diyerek duygularını paylaştı.

Jem’in “Yalancısın" cover'ı sosyal medyada da yoğun ilgi toplayarak kısa sürede çok sevildi.

“Yalancısın” tüm müzik platformlarında yayınlanmaya başladı.

Jem, klasik müzik geçmişi olan 24 yaşında bir şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı. Bir sanatçı olarak yaratıcı vizyonunun ve çok yönlülüğünün bir kanıtı olan geleneksel Orta Doğu seslerini çağdaş müzik tarzlarıyla harmanlama konusunda oldukça yetenekli.

Jem, Londra'ya Çağdaş Müzik okumak için taşınmadan önce 16 yaşında Opera eğitimi aldı. Müzikal etkileri Radiohead, Jeff Buckley, Nick Drake, The Doors, Sarah Vaughan ve Orta Doğu müzikleri.

İlk EP'si "Don't Let Me Disappear"dan öne çıkan "Lost" parçası, Jem'in duygusal sesi ve Ud'un unutulmaz yorumu ile dikkat çekti.

Jem'in müziği sadece yaratıcılığının bir ifadesi değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel anlayış için bir araç görevi görüyor.