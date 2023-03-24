- James Webb Teleskobu, Hubble Uzay Teleskobu'ndan 100 kat daha güçlüdür.
- 6,5 metre çapında bir aynaya sahiptir.
- Güneş ışığından kaynaklanan termal gürültüyü azaltmak için, ışığı kızılötesi dalga boyunda algılamak için tasarlanmıştır.
- Dört bilimsel araç kullanır: Kızılötesi Kamera, Kızılötesi Spektrograf, Near Infrared Spectrograph ve Mid-Infrared Instrument.
- Webb, dünya yörüngesi dışındaki bir yere yerleştirilecek ve Güneş'ten 1.5 milyon kilometre uzakta olacak şekilde planlandı.
- Webb, evrendeki ilk yıldızların ve galaksilerin oluşumuna dair bilgi sağlaması ve evrende yaşam aramaları için kullanılması beklenmektedir.
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