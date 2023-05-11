Yalıtımda en yüksek üretim kapasitesine sahip sanayi devi İzocam, iş sağlığı ve güvenliğini tüm tesislerinde öncelik olarak benimsiyor. ‘Güvenlik seninle başlar’ mottosu ile sürdürdüğü iş sağlığı ve güvenliği alanındaki başarılı çalışmalarıyla sektörüne liderlik eden İzocam, 4-10 Mayıs İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Haftası’nda kurumsal kültürünün bir parçası haline getirdiği çalışmalarına ve hedeflerine dikkat çekti.

“Sıfır iş kazası, sıfır çevre kazası ve sıfır meslek hastalığı” hedefiyle riskleri sıfıra indirmekte kararlı olan İzocam, 2022 yılsonu itibariyle Eskişehir Tesisi'nde 5’inci iş kazasız yılını tamamladı. Tarsus Tesisi'nde ise 3’üncü iş kazasız yılını geride bırakan İzocam, bu başarılarını gelecek yıllara da taşımak amacıyla güvenli ve sağlıklı yarınlara yatırım yapmayı sürdürüyor.

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği (EHS) konusundaki yatırımlarının her zaman öncelikli olduğunu belirten İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, “Çevre, iş sağlığı ve güvenliğini, tüm çalışanlarımızın katılımı ile günlük işleyişimizin ayrılmaz bir parçası haline getirerek, ‘kişisel taahhüt, liderlik ve mükemmellik’ yoluyla sürdürülebilir bir şirket olmayı hedefliyoruz. Biliyoruz ki; güvenli ve sağlıklı geçirdiğimiz her gün, güvenli ve sağlıklı bir yılın, güvenli ve sağlıklı yarınların ve hepimiz için güvenli bir kariyer ortamının temelini oluşturacaktır. Biz de bu hedefle, çevre, iş sağlığı ve güvenliği özelinde çalışanlarımızın duyarlılığını ve farkındalığını arttırmaya yönelik çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz.

Çalışanlarımızın katılımlarını sağladığımız EHS turnuvaları, davranışsal kültürü geliştirmek için saha uygulamaları ve çeşitli etkinlikler düzenlemekteyiz. Tüm bunların yanı sıra Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında çeşitli eğitimler organize ediyoruz. Böylece Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği’nin önemini her zaman çalışanlarımızın gündeminde tutuyoruz.

Her yıl Mayıs ayında İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası’nı; her yıl Haziran ayında da Çevre Haftası’nı kurum içi ve kurum dışı iletişim faaliyetlerimizle kutlayarak; Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni sadece çalışanlarımızın değil müşteri ve paydaşlarımızın da gündeminde tutma misyonu ile hareket ediyoruz.

Ayrıca İzocam olarak, 1999 yılından bu yana ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni ve 2001 yılında OHSAS 18001 ile belgelenerek, 2021 yılında ISO 45001 ile sürdürdüğümüz İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini, tüm tesislerimizde uyguluyoruz. Entegre Yönetim Sistemi’nden aldığımız güç ve çalışanlarımızın etkin katılımı sayesinde, yüksek verimlilik ve inanç ile sürdürülebilirlik politikalarımızı besleyecek şekilde tüm faaliyetlerimizi başarıyla devam ettiriyoruz” dedi.

Başarılarını “Safety Diamond” ödülüyle taçlandırdı!

Türkiye’nin dünyaca ünlü yalıtım markası İzocam, iş sağlığı ve güvenliğindeki başarılarını geçtiğimiz aylarda aldığı bir ödülle de taçlandırdı. Saint-Gobain tarafından organize edilerek uluslararası jürinin seçimleriyle takdim edilen İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Ödülleri (EHS Awards) çerçevesinde, “İş Güvenliği Kültürü Değişimi” (Safety Cultural Transformation) kategorisinde “Safety Diamond” ödülüne layık görüldüklerini hatırlatan İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, “İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre konularında göstermiş olduğumuz gelişmelerin olumlu yönde artmasını sağlamak ve sürdürülebilir bir EHS Kültürü oluşturmak için dikkatli ve özenli çalışmalarımızı daha da güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. Daha yapılacak çok işimiz var ve ben hep birlikte daha büyük başarılar kazanacağımıza derinden inanmaktayım" diye konuştu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ