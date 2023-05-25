İstanbul'da piknik yapabileceğiniz daha birçok güzel yer bulunmaktadır. . Her ilçede ve semtte farklı parklar, sahil şeritleri ve doğal alanlar mevcuttur.

Büyükçekmece'nin muhteşem sahilinde piknik yapmak için harika bir seçenek. Uzun bir sahil şeridi boyunca yürüyüş yapabilir, piknik alanlarından birinde denizin tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet parkurları gibi ek hizmetler de sunulmaktadır.

Emirgan Korusu:

Sarıyer ilçesinde yer alan Emirgan Korusu, İstanbul'un en güzel korulardan biridir. Bu tarihi koru, yemyeşil ağaçlar ve göletlerle dolu bir doğal güzellik sunar. Piknik yapabileceğiniz birçok alanı vardır ve özellikle lale festivali döneminde renk cümbüşüne dönüşür.

Yıldız Parkı:

Beşiktaş'ta bulunan Yıldız Parkı, tarihi konakları ve büyük çınar ağaçları ile ünlüdür. Parkta geniş çim alanlar, yürüyüş yolları ve piknik masaları bulunmaktadır. Ayrıca park içindeki Çadır Köşk, Malta Köşkü ve Şale gibi tarihi yapıları da ziyaret edebilirsiniz.

Polonezköy:

İstanbul'a yaklaşık 25 km mesafedeki Polonezköy, doğal güzellikleri ve sakin atmosferiyle ünlüdür. Bu köyde geniş ormanlık alanlar ve piknik alanları bulunmaktadır. Ayrıca restoranlar ve kafeler de mevcuttur. Burada doğayla iç içe keyifli bir piknik deneyimi yaşayabilirsiniz.

Belgrad Ormanı:

Şişli ve Sarıyer arasında yer alan Belgrad Ormanı, İstanbul'un en büyük orman alanlarından biridir. İçerisinde göletler, yürüyüş parkurları ve piknik alanları bulunmaktadır. Burada çadır kurabilir, mangal yapabilir ve doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz.

Çubuklu Vadi Parkı:

Beykoz'da yer alan Çubuklu Vadi Parkı, yeşillikler içinde huzurlu bir ortam sunar. Parkta piknik yapabileceğiniz açık alanlar, çocuk oyun alanları ve spor alanları bulunmaktadır.

Göztepe Parkı:

Kadıköy ilçesinde yer alan Göztepe Parkı, İstanbul'un en popüler piknik alanlarından biridir. Geniş çim alanları, ağaçlıklı yürüyüş yolları ve göletleriyle piknik yapmak için ideal bir mekandır. Ayrıca park içerisinde spor alanları, çocuk oyun alanları ve kafeler de bulunmaktadır.

Fenerbahçe Parkı:

Kadıköy sahilinde yer alan Fenerbahçe Parkı, deniz manzarası eşliğinde keyifli bir piknik yapma imkanı sunar. Parkta piknik masaları, çocuk oyun alanları ve spor alanları bulunmaktadır. Ayrıca park içinde yer alan Fenerbahçe Burnu, yürüyüş yapabileceğiniz güzel bir noktadır.

Caddebostan Sahili:

Kadıköy'ün en ünlü sahil şeritlerinden biri olan Caddebostan Sahili, piknik yapmak için ideal bir mekandır. Sahil boyunca uzanan çim alanlarında piknik yapabilir, deniz kenarında yürüyüş yapabilir ve kafelerde keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Beykoz Sahili:

Anadolu Yakası'nın güzel sahil şeritlerinden biri olan Beykoz Sahili, piknik yapmak ve denizin tadını çıkarmak için harika bir seçenektir. Sahil boyunca yer alan park ve piknik alanlarında aile ve arkadaşlarınızla keyifli bir gün geçirebilirsiniz.

Şile Sahili:

İstanbul'un doğal güzelliklerinden biri olan Şile Sahili, temiz plajları ve doğal alanlarıyla piknik yapmak için harika bir mekandır. Sahil boyunca uzanan piknik alanlarında mangal yapabilir, denize girebilir ve güneşin tadını çıkarabilirsiniz.

Ağva:

İstanbul'a yaklaşık 100 km mesafedeki Ağva, doğal güzellikleri ve sakin atmosferiyle ünlü bir tatil beldesidir. Burada yer alan çay bahçeleri ve piknik alanları, doğayla iç içe huzurlu bir piknik deneyimi sunar.

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