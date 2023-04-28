Yeni iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinin, A17 Bionic işlemci gibi bir dizi önemli özellikle birlikte geleceği iddia ediliyor. Bu yeni işlemciler, 3 nm üretim sürecinden geçerek daha performanslı ve verimli olacak şekilde tasarlanmış. Bunun yanı sıra, Pro modellerinin tasarımında titanyum çerçeveler kullanılması bekleniyor. Bu, Apple'ın Watch Ultra modelinde kullanılan ve daha dayanıklı bir yapı sunan bir özellik.

iPhone 15 Pro'nun ekran çerçeveleri daha da inceltilerek, ultra ince bir görünüm elde edilecek. Bu ince çerçeveler, kullanıcı deneyimini daha da geliştirecek. Ayrıca, Pro modelleri, hızlı USB Type-C bağlantısı ve Wi-Fi 6E gibi gelişmiş bağlantı seçeneklerine sahip olacak.

Yeni nesil iPhone 15 Pro ve Pro Max, 8 GB RAM ile donatılacak. Bu, önceki modellerin 6 GB RAM'inden önemli bir artış ve performansı da yükseltecek bir yenilik. Pro modellerinde ayrıca, dokunsal geri bildirim sağlayan yeni haptik tuşlar kullanılacak.

Kamera özellikleri açısından, iPhone 15 Pro Max modelinin, 6x optik zoom sunan bir periskop lens ile donatılması bekleniyor. Bu, önceki modellerden daha yüksek bir zoom seviyesi sunacak. Ayrıca, Pro modellerinde daha geliştirilmiş LiDAR sensörler kullanılacak. Bu sensörler, 3D derinlemesine tarama performansını artırarak, yapay gerçeklik uygulamaları ve gece modu fotoğrafları için daha iyi bir deneyim sunacak.

Apple'ın yeni iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinin Eylül 2023'te tanıtılması bekleniyor. Bu nedenle, bu özelliklerin tamamının veya bir kısmının bu yeni modellerde yer alıp almayacağını görmek için beklememiz gerekiyor. Ancak, gelen bilgiler, Apple'ın Pro serisini daha da geliştirmek ve kullanıcı deneyimini daha da ileri taşımak için ciddi adımlar attığını gösteriyor.