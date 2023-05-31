T.C.

ADANA BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2023/4009 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/4009 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 1.100.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: Dairemiz dosyasına uyap üzerinden sunulan 30.01.2023 tarihli bilirkişi raporu göre" 01 ESU 20 Plakalı 2021 model , HONDA marka, Otomobil cinsinde, MRHFE1680NP070047 şasi nolu, Otomatikvites, Mavi renkli,,Benzin olduğu görüldü. Ruhsat Var.Kontak anahtarı var. Motor hacmi 1498 cc, 31085 km de, Motor gücü 182 hp kw .Kontak anahtarı üzerindedir. Aracın ruhsatı üzerindedir.Araç çalışır durumdadır. koltuk sayısı : 5 Net ağırlık 1405 kg. Azami yüklü ağırlık:1750 kg, Aracın döşeme ve kılıfları kullanılabilir durumdadır. Aracın lastikleri kullanılabilir durumdadır. Aracın kaporta ve boyasıtemizdir. Aracın mekanik ve elektrik sistemlerinin yerinde olduğu görülmüştür. Aracın gösterge ve panellerinin yerinde olduğu görülmüştür. Aracın bakım ve onarımının yapılması şartı ile sağlıklı çalışacağı düşüncesindeyim."denilmektedir. Not: Bilirkişi raporu ekspertizraporu niteliğinde değildir.

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