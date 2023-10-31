TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden 114 İşçi Alım Yapacak. TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: Teşekkülümüz işyerlerine belirsiz süreli iş sözleşmesiyle 13 kaynakçı (oksijen ve elektrik), 86 makine bakımcı ve 15 makine teknisyeni - motor ve makine (motor tamircisi) olmak üzere 114 işçi alınacaktır.

13 kaynakçı (oksijen ve elektrik) işgücü talebimiz KPSS şartı aranarak, 86 makine bakımcı ve 15 makine teknisyeni - motor ve makine iş gücü taleplerimiz ise KPSS şartı aranmaksızın 30.10.2023 tarihinde ülke düzeyinde çalışma adresine göre İŞKUR’da 30.10.2023-03.11.2023 tarihleri arasında yayımlanacaktır.