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TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden 114 İşçi Alım Yapacak

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TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden 114 İşçi Alım Yapacak
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden 114 İşçi Alım Yapacak. TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: Teşekkülümüz işyerlerine belirsiz süreli iş sözleşmesiyle 13 kaynakçı (oksijen ve elektrik), 86 makine bakımcı ve 15 makine teknisyeni - motor ve makine (motor tamircisi) olmak üzere 114 işçi alınacaktır.

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden 114 İşçi Alım Yapacak. TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: Teşekkülümüz işyerlerine belirsiz süreli iş sözleşmesiyle 13 kaynakçı (oksijen ve elektrik), 86 makine bakımcı ve 15 makine teknisyeni - motor ve makine (motor tamircisi) olmak üzere 114 işçi alınacaktır.

13 kaynakçı (oksijen ve elektrik) işgücü talebimiz KPSS şartı aranarak, 86 makine bakımcı ve 15 makine teknisyeni - motor ve makine iş gücü taleplerimiz ise KPSS şartı aranmaksızın 30.10.2023 tarihinde ülke düzeyinde çalışma adresine göre İŞKUR’da 30.10.2023-03.11.2023 tarihleri arasında yayımlanacaktır.

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Kamu Haberleri/resmi Gazete
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