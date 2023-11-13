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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 50 işçi alımı yapacak: Başvuru tarihleri ve şartları

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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 50 işçi alımı yapacak: Başvuru tarihleri ve şartları
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 50 işçi alımı yapacağını duyurdu ve sürecin ayrıntılarını paylaştı. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak alınacak. Peki, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 50 işçi alımı yapacağını duyurdu ve sürecin ayrıntılarını paylaştı. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak alınacak. Peki, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 13.11.2023 – 17.11.2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

• Herhangi bir ortaöğretim, önlisans, lisans ve lisansüstü mezunu olup 5188 sayılı Kanun gereği silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak (Son başvuru tarihi itibariyle en az 6 (altı) ay geçerlik süresi olan)

• Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile ilgili engeli bulunmamak, sağlık durumunu Sağlık Kurulu Raporu (Heyet) ile belgelemek.

• Gece ve gündüz, iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak, çalışmayı kabul etmek.

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