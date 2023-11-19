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Şevval Sam Her Zaman Şık

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Şevval Sam Her Zaman Şık
Ekranların ve sahnelerin başarılı ismi Şevval Sam, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Ekranların ve sahnelerin başarılı ismi Şevval Sam, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Öğlen saatlerinde geldiği AVM’de ilk durağı dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan deneyimli oyuncu, daha sonra dinlenmek için meydan katında bulunan Parle restorana geçti.

Burada oğlu Tarık Emir Tekin, ile buluşup öğlen yemeği yiyen başarılı oyuncu, restoran çıkışı muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi.

Güzel oyuncunun, her zaman olduğu gibi şık tarzı ve uyumlu kombini ise dikkatlerden kaçmadı.

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