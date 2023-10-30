İŞKUR'dan Büyük Müjde: Öğrenci ve Ev Hanımlarına Şok Cep Harçlığı Teşviki! Kimler Faydalanabilir?

İŞKUR, çalışmayan kadınlara, annelere ve öğrencilere cep harçlığı dağıtımıyla ilgili yeni bir duyuru yaptı. Sosyal yardımların artış gösterdiği bu dönemde İŞKUR, cep harçlığı için yeni başvuru sürecini de başlattı.

Sosyal Yardımlar ve İŞKUR Desteği

Vatandaşların sosyal yardımlarla desteklenmesi devam ederken, İŞKUR bu yardımları farklı programlarla sunmaktadır. İŞKUR İşbaşı Eğitim Programları aracılığıyla kursiyerlerini meslek sahibi yapmayı amaçlarken, aynı zamanda bu süre boyunca onlara günlük cep harçlığı da sunmaktadır.

İŞKUR Cep Harçlığı İçin Başvuru Şartları

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak

15 yaşını doldurmuş olmak

İşverenle birinci veya ikinci derece akraba ya da eşi olmamak

Emekli olmamak

Son bir yıl içerisinde belirli işverenlere bağlı çalışmamış olmak

Aynı meslekte İŞKUR programını tamamlamamış olmak

Programa katılmama cezası almamış olmak

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak

İŞKUR Cep Harçlığı Miktarı Nedir?

İŞKUR'un açıklamalarına göre; kurslara katılanlar için belirlenen günlük cep harçlığı:

İş arayanlara günlük 438,55 TL

Tam zamanlı öğrencilere 438,55 TL

Yarı zamanlı öğrencilere 328,91 TL

İşsizlik maaşı alanlara 219,28 TL

Geleceğin belirlenen mesleklerindeki kurslara katılanlara 482,41 TL

Nereden Başvuru Yapılır?

Bu özel cep harçlığı, kurslara katılan ev hanımlarına, kadınlara ve öğrencilere verilmektedir. Kurs başvuruları Türkiye'deki 81 ildeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, Hizmet Merkezleri ve İŞKUR E-Şube üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Başvurusu onaylanan bireyler, kursa katılımları karşılığında günlük cep harçlığı alma hakkını elde ederler.