Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), küresel havacılık sektörünün liderlerinin Pegasus Hava Yolları'nın ev sahipliğinde 79. IATA Yıllık Genel Toplantısı (AGM) ve Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi için İstanbul’da bir araya geleceğini duyurdu. 4-6 Haziran arasında gerçekleşecek etkinlik, IATA'nın 300'den fazla üye havayolundan sektörün en üst düzey liderlerinin yanı sıra önde gelen hükümet yetkilileri, stratejik ortaklar, ekipman tedarikçileri ve medyayı bir araya getiriyor.

IATA Genel Müdürü Willie Walsh, " 5 Haziran Pazartesi günü İstanbul dünyanın havacılık başkenti olacak. Havayolları, sektörün COVID-19'dan kurtulma sürecini gözden geçirmek, daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolu planlamak, modern perakendecilikten gelişmiş kolaylıklara kadar verimliliği artırmak için teknolojinin sunduğu fırsatları tartışmak ve karşılaştıkları ortak düzenleyici zorlukları anlamak için bir araya gelecek. Havacılık önemlidir. Jeopolitik bölünmeler derinleşirken bile dünyayı birbirine bağlamak, kârlı, güvenli, verimli ve sürdürülebilir havayolları gerektiren hayati bir görevdir. Bu Genel Kurulda alınacak kararlar daha da etkili bir küresel bağlantı için yön belirleyecektir " dedi.

Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı ve IATA Guvernörler Kurulu Başkanı Mehmet T. Nane ise Genel Kurul ile ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi "Sektör ortaklarımızı şehrimiz İstanbul'da ağırlamaktan büyük gurur duyuyoruz. Özellikle bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümünde 100 uçaklık filomuza doğru ilerlerken, IATA Genel Kurulu için herkesi burada ağırlamayı dört gözle bekliyoruz. Havacılık, Şubat ayındaki trajik depremin ardından Türkiye halkının yeniden inşasına yardımcı olmak için bir araya geldi. Şimdi de havacılık, 2050'de net sıfır karbon CO2'ye hedefimize doğru giden yolumuz, sektörümüzün çeşitliliği, COVID'in derinliklerinden operasyonel toparlanmamız ve diğer birçok konu ile ilgili hayati meseleleri tartışmak üzere bir araya geliyor."

Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi de düzenleniyor

IATA Yıllık Genel Kurul’unun ardından Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi düzenlenecek. Güncellenmiş sektör ekonomik görünümüne ek olarak, zirvede ele alınacak temel konular da şunlar:

- Değişen enerji piyasaları ve değişen tedarik zincirleri ile sektörün karşılaştığı zorluklara 'Büyük Resim' bakışı

- Havacılığın Türkiye'nin deprem sonrası toparlanmasına katkısı

- Sürdürülebilirlik alanındaki gelişmeler

- 2022 operasyonel zorluklarından çıkarılan dersler

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Ödülleri'nin sponsorluğunu ise Qatar Airways üstleniyor. Bu ödüller, havacılık sektörünü cinsiyet açısından daha dengeli hale getirmek için sektörün 25by2025 girişimini destekleyen ve farkındalık oluşturan kuruluşlara ve bireylere veriliyor.

En son 2008 yılında ev sahipliği yapan İstanbul, bu yıl ikinci kez IATA Yıllık Genel Kurulu’na ev sahipliği yapacak. Türkiye, pandemi nedeniyle etkilenen pazarını güçlü bir şekilde toparlıyor. Türkiye'ye ve Türkiye'den yapılan seyahatler 2022 yılında yaklaşık %60 arttı ve şu anda dünyanın en büyük 7. uluslararası yolcu pazarı konumunda.

IATA Genel Müdürü Walsh "İstanbul'a son gelişimizden bu yana, Türkiye inanılmaz bir küresel havacılık güç merkezi haline geldi. Taşıyıcıları bölgesel ve uluslararası bağlantı konusunda öncülük ediyor ve muhteşem yeni havalimanı diğer bazı ülkelerin havalimanı yatırımı eksikliğini utandırıyor. Türkiye'nin küresel havacılık açısından öneminin önemli ölçüde artmaya devam edeceğine hiç şüphe yok" dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ