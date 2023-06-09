Türkiye'de Playstation 5'in güncel fiyatlarının 15 bin ile 20 bin türk lirası arasında seyretmesiyle beraber yurttaşlar Gürcistan Playstation 5 fiyatlarını araştırıyor. Pasaportsuz gidilebilen Gürcistan’da PS5 ücretleri Türkiye’ye kıyasla ucuza satın alınabiliyor.

Gürcistan Playstation 5 Fiyatlar ne kadar?

Playstation 5 Diskli Sürüm + Konsol | 1.499 lari (11.692 TL) | Türkiye Fiyatı: 16.000 TL ile 22.000 TL arası

Playstation 5 Dijital Sürüm + Konsol | 1.549 lari (12.082 TL) | Türkiye Fiyatı: 18.000 TL ile 24.000 TL arası.

Sınıır kapısında vergi iadesi

Gürcistan’da gerçekleştirdiğiniz alışverişi “Tax Free” tabelalı mağazalardan gerçekleştirdiğinizde mağazadan almış olduğunuz Tax Free faturası ile sınır kapılarından Playstation 5 için ödediğiniz ücretin yüzde 12’si geri alınabiliyor. Örneğin Playstation 5 Dijital Sürüm + Konsol için bu ücret 1.549 Lari’den 1.364 Lari’ye (10.639 ₺) düşüyor.