Galaxy F54 5G Özellikleri ve Fiyatı Sızdırıldı!

Samsung Galaxy F54 5G modelinde Exynos 1380 işlemcisini kullanacak. 5 nm mimariye sahip olan bu yonga, 4x 2.4 GHz ARM Cortex-A78 ve 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdekleriyle birlikte Mali-G68 MP5 grafik birimini barındıracak.

Cihaz, 6.7 inç büyüklüğünde bir ekranla tanıtılacak ve Full HD Plus çözünürlük sunacak. Ayrıca, 120Hz ekran tazeleme hızına sahip Super AMOLED Plus panelle birlikte geleceği belirtiliyor.

Galaxy F54 5G'nin RAM tarafında 6 GB ve 8 GB seçenekleri bulunacak. Depolama alanı ise microSD kart desteğiyle birlikte 256 GB olacak.

Cihazda üçlü kamera dizilimi kullanılacak. Bu dizilimde, 108 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 Megapiksel makro kamera yer alacak. Ön kamera ise 32 Megapiksel özçekim kamerasıyla kullanıcılara yüksek kalitede selfie çekme imkanı sunacak.

Galaxy F54 5G modeli, 25W hızlı şarj teknolojisine sahip 6.000 mAh batarya ile gelecek. Cihazın kutudan Android 13 tabanlı One UI 5.1 arayüzüyle çıkması bekleniyor. Yeni modelin başlangıç fiyatı ise 345 dolar olarak belirlendi.

Galaxy F54 5G, kullanıcılara bütçe dostu bir seçenek sunarken güçlü özellikleriyle de dikkat çekiyor. Bu fiyat aralığında rekabetçi bir alternatif olması bekleniyor