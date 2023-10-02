Watsons Gençlik Festivali’nde Gençler Eğlenceye Doydu!

Watsons Türkiye’nin gelenekselleştirdiği Watsons Gençlik Festivali’nin ikincisi 30 Eylül Cumartesi günü Santralistanbul’da gerçekleşti. Müziği ve eğlenceyi Watsons deneyimi ile bir arada sunan festivalde konserler, DJ performansları, etkinlikler, eğlenceli oyunlar ve deneyim alanları ile gençler, Watsons deneyimini gün boyu doyasıya yaşadı. Katılımcılar gün boyu kesintisiz devam eden birçok eğlenceli etkinlik ve oyun ardından hediyeler kazandı. Kazandıkları hediyeler ve benzersiz Watsons deneyimi ile gençler, yeni eğitim dönemi başlamadan önce arkadaşlarıyla bir araya gelerek unutulmaz anlar yaşadı ve eğitim dönemine enerjik bir başlangıç yaptı.

Manga, Adamlar, Yaşlı Amca, Nova Norda ve Eftalya Yağcı gibi gençlerin yakından takip ettiği birçok güçlü ismin sahne aldığı ve festivale günler kala biletlerin tükendiği II. Watsons Gençlik Festivali, 10.000’in üzerinde katılımcı ile bu yıl da gençlerden yoğun ilgi gördü. Tüm gün çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan Watsons Gençlik Festivali; Ashley Joy, Flormar, Nivea, P&G, Unilever, Cosmed, Urban Care, Algida, Colgate, Morfose, Neutrogena, Show by Pastel ve Veet gibi markaların etkinlik alanlarına da ev sahipliği yaptı. Gençlere farklı güzellik deneyimleri sunan markalar keyifli etkinliklerle festivale renk kattı. Küçük bir Watsons mağazasının da yer aldığı II. Watsons Gençlik Festivali’nde katılımcılar, Watsons’ın renkli dünyasını yerinde deneyimledi.

Rengarenk bir festival

Watsons’ın artık gelenekselleşen festivalinin bu yıl da büyük bir ilgiyle karşılaştığını belirten Watsons Türkiye Genel Müdürü Mete Yurddaş festivale gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek “Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz Watsons Gençlik Festivali gençlerden büyük ilgi gördü. Bu yıl da 10.000’in üzerinde genci sevdikleri sanatçılarla ve başta Watsons olmak üzere birçok güçlü marka ile buluşturduk. Festivalimizde gençlerle bir araya gelmek, onlara unutulmayacak anılar biriktirecekleri bir ortam sunmak en büyük amacımızdı ve bunu gerçekleştirmiş olmak çok gurur verici. Türkiye’de gençlik festivali düzenleyen ilk perakende kozmetik şirketi olarak gençlerle buluşmaya, yüzlerinde gülümseme yaratan güzel deneyimler sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Watsons Gençlik Festivali’ne alınan her bilet 1 fidan!

Perakende kozmetik sektöründe ilklere imza atan ve sürdürülebilirlik kapsamında sektöre liderlik eden Watsons Türkiye, bu yıl Watsons Gençlik Festivali’nde de bir ilke imza atarak alınan her festival biletini 1 fidana dönüştürdü. Festivalde satılan her bilet için bir fidan bağışlayan Watsons Türkiye, 10.000 fidanı toprakla buluşturarak bir Watsons Ormanı daha oluşturdu.