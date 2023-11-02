Ayşegül Aldinç 9 Kasım Perşembe günü Caddebostan Kültür Merkezi’nde

90’lı yıllara unutulmaz albüm ve şarkılarıyla damga vuran Ayşegül Aldinç, Vigor Kültür Sanat tarafından yapımı gerçekleştirilecek konser için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Durum Leyla, Alimallah, Beni Hatırla, Alev Alev, Dönme Dolap, Bir Tek Gördüğüm, Al Beni gibi unutulmaz şarkılara imza atan usta sanatçı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda konsere geleceklere, repertuvara aldığı şarkılar hakkında minik de bir tüyo verdi.

Ayşegül Aldinç yaptığı paylaşımda, “Müzikseverlerle yıllar içinde buluşmamı sağlayan albümlerimdeki sevdiğiniz şarkıların yanı sıra “ah keşke bunu da söyleseydi” diyeceğiniz şarkılarımı da aldım repertuvarıma. Şarkılı, konuşuklu, gülüşüklü bir performansa hazırım diyen sevgili sevenlere duyurulur.” dedi.