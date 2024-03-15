Yıldız Tilbe Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda Konser Verecek

Yıldız Tilbe kariyerinin 30’uncu yılı kutlamalarını bir stadyum konseri ile taçlandırıyor. Türk popunun duygusal ve etkileyici sesi Yıldız Tilbe, 9 Haziran 2024 Pazar günü Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenecek devasa bir konserle hayranlarıyla buluşacak. Yıldız Tilbe Türkiye’de çok az sanatçının cesaret ettiği stadyum konserlerinden birini gerçekleştirmek için hazırlıklara başladı. Şek Organizasyon'un öncülüğünde düzenlenecek bu muhteşem etkinlik, Yıldız Tilbe'nin eşsiz performansıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Yıldız Tilbe, 30 yıldır Türk popuna yön veriyor ve dinleyicilerinin hem acılarına hem sevinçlerine ortak oluyor. Bu özel stadyum konseri, Tilbe'nin kariyerinde dönüm noktası olacak ve izleyicilere uzun süre hafızalarında kalacak bir deneyim sunacak. Yıldız Tilbe bu özel gecede sevilen eserlerinin yanı sıra farklı tarzlarda şarkıları da dinleyicileriyle paylaşacak.

1993 yılında Metallica, Madonna, Michael Jackson ve Sting konserlerine ev sahipliği yapan İstanbul Beşiktaş İnönü Stadı’nda (Tüpraş Stadyumu) 9 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleşecek Yıldız Tilbe konserinin biletleri Passo, Bubilet ve Biletix üzerinden 20 Mart Çarşamba günü saat 13.00’te satışa çıkacak. Satışa çıkmadan yoğun talep gören konser sosyal medyada şimdiden gündem oldu…