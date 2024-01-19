İstanbul Modern Sinema’da Biz de Varız! sinema programı devam ediyor

İstanbul Modern Sinema, bu yıl 11’incisini düzenlediği “Biz de Varız!” programını, Türk Tuborg A.Ş.’nin katkılarıyla yeni müze binasında da sürdürüyor. Türkiye sinemasının en yeni filmlerini bir araya getiren bu program, hikâyeleri ve anlatım tarzlarıyla öne çıkan yenilikçi filmlerden çok sesli bir seçki sunuyor. Belgeselden kurmacaya, keşif filmlerden vizyonda yeterince yer bulamamış yapımlara uzanan “Biz de Varız!” programındaki gösterimler, filmlerin yönetmenleri ve ekiplerinin katılımıyla İstanbul Modern’e festival heyecanı getiriyor.

“Biz de Varız!” programının bu haftaki gösterimleri Zeki Demirkubuz’un yönetmenliğini üstlendiği Hayat ile başlıyor. Hayat, 19 Ocak Cuma günü saat 19.00’da izlenebilecek.

Belgesel seçkisi: Tavuri ve Boşlukta

"Biz de Varız!" programında bu hafta izleyiciyle buluşacak belgeseller arasında Derviş Zaim’in Tavuri’si ve Somnur Vardar’ın geçtiğimiz yıl İstanbul Film Festivali ve SİYAD Ödülleri’nde “En İyi Belgesel” ödüllerinin sahibi Boşlukta yer alıyor.

Yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gösterimler

Yönetmen, oyuncu, yapımcı ve film ekiplerinin katılımıyla gerçekleşecek gösterimlerde bu hafta sonu izleyiciyle buluşacak isimler arasında Bekir Bülbül, Melisa Önel, Feride Çiçekoğlu, Defne Kayalar, Meryem Yavuz, Somnur Vardar, Tunahan Kurt, Ziya Kasapoğlu, Nesrin Yari ve Erol Afşin yer alıyor.

PROGRAM

HAYAT, 2023

Yönetmen: Zeki Demirkubuz

Oyuncular: Miray Daner, Burak Dakak, Cem Davran

Babasının zoruyla nişanlanan Hicran, ailesini ve Rıza’yı arkasında bırakarak evden kaçar. Rıza terk edilme duygusuyla başa çıkamaz ve Hicran’ı bulmak için İstanbul’a gider. Nişanlısıyla yüzleşmek için şehirde aylarını geçirir. Masumiyet ve Kader filmleriyle akraba olan Hayat, tüplü televizyon ekranından yansıyanlar, sahneler arasındaki siyah kesmeler ve paralel rüya sekanslarıyla Zeki Demirkubuz üslubunu korurken farklı sinemasal öğeleri de anlatıya eklemliyor. Arabesk bir tutkuya sarılmak yerine acıyı sakince kabullenen karakterlerin iç dünyasıyla ilgilenen yönetmen, hayatı “en iddialı, sert, kavgacı veya mücadeleci insanı bile hizaya getiren bir duygu” olarak tanımlıyor.

19 Ocak 2024, Cuma 19.00

BİR TUTAM KARANFİL, 2022

Yönetmen: Bekir Bülbül

Oyuncular: Demir Parscan, Şam Şerif Zeydan, Yiğit Ege Yazar

Yaşlı bir göçmen, torunuyla birlikte cenazesini memleketine götürmek üzere yola çıkar. Otostop yaparak ilerledikleri yolda ahşap tabut koşullara dayanamaz ve kırılıp çatlamaya başlar. Memleketine bir an önce kavuşmak isteyen Musa ile etrafını çekingen bir merakla keşfetmeye çalışan Halime arasındaki sessiz çekişmeye, yol boyunca karşılaştıkları insanların gündelik diyalogları eşlik eder. Göçün yönünü bir vasiyetle tersine çeviren yönetmen, cenazeyi düğünle, toprağa dönüşü eve gidişle, varlığı hiçlikle iç içe geçiriyor. Geniş bozkırlarda sınır ötesine yapılan bu yolculuk, izleyiciyi dilin ve coğrafyanın kısıtları üzerine düşünmeye itiyor.

*20 Ocak 2024, Cumartesi 13.00

Yönetmen Bekir Bülbül'ün katılımıyla

ANİDEN, 2023

Yönetmen: Melisa Önel

Oyuncular: Defne Kayalar, Öner Erkan, Ayşenil Samlıoğlu

Film, 40 yaşında koku alma duyusunu kaybeden bir kadının hayatla ve kendiyle yeniden bağ kurmak için çıktığı yolculuğu izliyor. Uzun yıllar Hamburg’da yaşadıktan sonra kocasıyla kısa bir süreliğine İstanbul’a gelen Reyhan, Hamburg’a dönmeden hemen önce koku alamadığını fark eder. Doktorlar ciddi bir sağlık sorunu olabileceğini düşünse de Reyhan bu ihtimal yerine kendi geçmişiyle yüzleşmeyi ve kendini yeniden bulmayı seçer. Dünya prömiyerini Tokyo Uluslararası Film Festivali’nde yapan film, Defne Kayalar’ın etkileyici performansıyla öne çıkıyor.

*20 Ocak 2024, Cumartesi 15.30

Melisa Önel (yönetmen ve senarist), Feride Çiçekoğlu (senarist), Defne Kayalar(oyuncu), Meryem Yavuz (görüntü yönetmeni) katılımıyla.

BOŞLUKTA, 2022

Yönetmen: Somnur Vardar

İstanbul’daki inşaatların yaşam alanını gözlemleyen belgesel, odağına aldığı iki işçinin yaşam koşullarını ve iş ilişkilerini takip ediyor. Duvarları olmayan inşaatlarda ve iskelelerde çalışan bu insanların boşlukta sallanan hayatlarına bakarken hem iş güvenliğinden inşaatların hatırlattığı depremi gündeme getiriyor hem de Türkiye’nin değişen sosyopolitik durumunu yansıtıyor. Vardar, kamerasını özen ve dikkatle yerleştirerek karakterlerine psikolojik derinlik kazandırıyor. Bu sayede acil ve güncel bir konuyu kolektif bir duyguya, bilince taşıyor. Boşlukta, 42. İstanbul Film Festivali’nde ve 55. SİYAD Ödülleri’nde “En İyi Belgesel” ödülünü kazandı.

20 Ocak 2024, Cumartesi 18.00

Yönetmen Somnur Vardar’ın katılımıyla.

KARGANIN UYKUSU, 2023

Yönetmen: Tunahan Kurt

Oyuncular: Ahmet Ağgün, Alperen Aktaş, Nesrin Yari

Bu ilk uzun metraj, karısının şüpheli ölümünün ardından oğlu ile kasabadan uzak, metruk bir yerde yaşam süren uyurgezer Nasip’i takip ediyor. İyi bir baba olamayacağından emin olan Nasip, oğlu için kendisinden uzak, farklı bir kaderi yaşaması için planlar yaparken hayatına bir grup mülteci misafir katılır. Mülteciler arasında da kendi hayat planını gerçekleştirmek isteyen bir kadın vardır. Düşle gerçek arasında gezinen bu karanlık ve sıradışı filmin başrolündeki Ahmet Ağgün, Altın Koza Film Festivali’nden “En İyi Erkek Oyuncu” ödülüyle döndü.

*21 Ocak 2024, Pazar 13.00

Yönetmen Tunahan Kurt, görüntü yönetmeni Ziya Kasapoğlu ve oyuncu Nesrin Yari'nin katılımıyla

TAVURİ, 2023

Yönetmen: Derviş Zaim

Kıbrıs’ta “Tavuri” lakabıyla bilinen, meşhur dolandırıcı ve hırsız Mustafa Serttaş'ın hayatını anlatan belgesel, Zaim’in sekiz yıllık çalışmasının ürünü. Hayatının yarısını hapishanede geçiren yoksul ve parçalanmış bir ailede yetişmiş Serttaş, çocukluğunda hırsızlığa başlar ve bu, zamanla bir tutkuya dönüşür. Zaim, çocukluğundan beri tanıdığı Serttaş’ın hayatının son beş yılını filme alır, çekimlerin bir kısmı hapishanede geçer. Tavuri, hapishaneden çıkınca yeni bir hayata mı başlayacak yoksa yavaşça kendi sonunu mu hazırlayacaktır? Ülkenin bu en büyük dolandırıcısına karşı karmaşık duygular besleyen yönetmen, Tavuri aracılığıyla bize de toplum, kötülük, suç ve ceza üzerine sorular soruyor.

21 Ocak 2024, Pazar 15.30

YANIYOR (ES BRENNT), 2023

Yönetmen: Erol Afşin

Oyuncular: Halima İlter, Kida Khodr Ramadan, Emir Kadir Taşkın

Emel, Ömer ve oğulları Ahmet, Almanya’da yaşayan Arap kökenli bir ailedir. Bir gün çocuk parkında karşılaştıkları Franz adında bir adamın Emel’in başörtüsüne yönelik hakaret etmesi o huzurlu günü bozmakla kalmaz. Olayın mahkemeye taşınması ve Franz’ın argümanlarıyla devam eden duruşmalar, ailenin hayatını kökten değiştirecek bir dönüm noktası olur. Almanya’da 2009 yılında yaşanan trajik bir olaydan yola çıkan yönetmen, toplumun içine işlemiş ırkçılığa dair vahşeti gözler önüne seriyor.