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Engin Günaydın İle Hücreler Sahne Alıyor

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Engin Günaydın İle Hücreler Sahne Alıyor
Engin Günaydın, Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Nilperi Şahinkaya, Kubilay Aka, Deniz Cengiz ve Gökçen Gökçebağ gibi dev oyuncu kadrosunu aynı sahnede buluşturan BKM’nin 2024 prodüksiyonu HÜCRELER ilk duyurusu itibariyle yoğun bir ilgi görüyor. Hücreler, 19 Ocak’ta Maximum Uniq Hall’da gerçekleştirilecek prömiyerinin ardından 20, 21, 28 ve 29 Ocak’ta sahnede olacak.

Yapımını BKM’nin, yaratıcı yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, Engin Günaydın’ın kaleminden yine Engin Günaydın ve Doğu Yaşar Akal’ın yönetmenliğinde gerçekleştirilen ve yıldız isimleri kadrosunda buluşturan ‘HÜCRELER’ tiyatro seyircilerine şahane bir komedi ile sahnelenmeye başlıyor.

Işıktan kostüm tasarımına, müziklerinden hareket tasarımına kadar her detayın en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü ‘HÜCRELER’ oyunu insan vücudundaki hücrelerin hayatını fantastik ve sürreel bir komedi dili ile aktarıyor.

‘HÜCRELER’İMİZİ TANIYALIM

Profesör Yağ: Sistemin basit bir parçası olmuş, kendi düzeni içerisinde yaşayan bir hücre. Kimseden bir şey beklemez kimseye de yardım etmez. Hatta elindekileri saklar, kendine kalsın ister. Organizmanın krizi sırasında kendini sakladığı vitaminlerle güvende sandığı esnada zaafları yüzünden zor durumda kalır.

Profesör Mal: Tamir hücresi. Bu sebeple ne zaman bir sorun olsa herkes ona koşar ve çözüm bekler. Organizmanın içine düştüğü bu büyük kaos ortamında da sorumluluk yine Profesör Mal'a düşmüştür. Bu defa işleri daha da ciddiye alan Profesör Mal sistemi kökünden düzeltmek için bir farklı bir hamlede bulunur.

Profesör Nöron: Asabi bir sinir hücresidir. Organizmadaki koşulların hiçbir zaman olması gerektiği gibi olamayacağını çoktan fark etmiş, bu uğurda mücadeleden vazgeçmiştir. Bu kaos ortamında da her şeyden uzaklaşmaya karar verir. Yine de arkadaşları ona ihtiyaç duyduğunda yanlarında olmaktan geri duramaz.

AloeVera: Başta güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken masum bir hücre gibi gözükse de aslında yalnız kendini düşünen bir virüstür.

Kaynak:Haber Kaynağı

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