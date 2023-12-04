Şevval Sam Ve Pera Filarmoni Orkestrasıyla 'Aşkı Bulacaksın'

Sahnelerin vazgeçilmez isimlerinden ünlü sanatçı Şevval Sam, çok özel bir konseptle Zorlu Turkcell Sahne’de müzikseverlerle buluşacak.

Vigor Kültür Sanat Organizasyonuyla 5 Aralık Salı günü, saat 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek bu çok özel senfonik konser “Aşkı Bulacaksın” ismini taşıyor.

Şef İbrahim Yazıcı yönetiminde, Pera Filarmoni Orkestrası’nın eşlik ettiği konserde Şevval Sam; Akdeniz’den Karadeniz’e, tangolardan Türk valslerine uzanan farklı dillerdeki ortak ve zamansız şarkılarla konsere gelenlere müzik şöleni yaşatacak.

Şevval Sam, İstanbul’da ilk defa gerçekleştirilecek bu senfonik performans için çok özel bir repertuar hazırladı. Sanatçı, sevilen şarkılarının yanı sıra Gigi Lamoroso, Aşkı Bulacaksın ve Ola Se Thimizoun (Olmasa Mektubun) adlı eserlerin de aralarında bulunduğu ve farklı kültürlerle ortak aşk şarkılarından oluşan muhteşem bir repertuvarla Açıkhava’da müzik ziyafeti sunacak.

5 Aralık’ta gerçekleşecek bu çok özel konserin biletleri Passo’da satışa sunuldu.