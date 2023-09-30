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V Weekend yoğun ilgi ile başladı

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V Weekend yoğun ilgi ile başladı
Intercity İstanbul Park’ın ev sahipliğinde, Türkiye’nin en büyük festivali olacak “V Weekend” festivali yoğun ilgiyle başladı. Ücretsiz şekilde girilebilen organizasyondaki heyecan verici şovlar katılımcılar tarafından büyük ilgiyle takip edildi.

Intercity İstanbul Park’ın ev sahipliğinde, Türkiye’nin en büyük festivali olacak “V Weekend” festivali yoğun ilgiyle başladı. Ücretsiz şekilde girilebilen organizasyondaki heyecan verici şovlar katılımcılar tarafından büyük ilgiyle takip edildi.

Pazar günü akşamına kadar devam edecek olan festival, motor sporlarından futbola, bisikletten koşuya, atletizmden buz hokeyine kadar tüm spor dallarının buluşmasına ve eğlenceli deneyim alanlarına ev sahipliği yapıyor.

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Adrenalin ve eğlence dolu aktivitelerin bir an bile durmadığı organizasyonda, farklı dallarda müsabakalar, birbirinden renkli gösteriler ve herkesin katılımına açık şovlar gerçekleşiyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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