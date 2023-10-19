Theodoros Terzopoulos’un yönetmenliğini yaptığı ‘Nora’ oyunu 5 Kasım’da Maximum Uniq Hall’de

Uluslararası birçok tiyatro/dans/performans gösterisini İstanbul’da ağırlamaya başlayan İO Uluslararası Tiyatro Festivali, dünyaca ünlü yönetmen Theodoros Terzopoulos’un yönetmenliğini yaptığı ‘Nora’ oyununu sanatseverlerle 5 Kasım'da Maximum Uniq Hall’de buluşturmaya hazırlanıyor.

Yönetmenliğini Theodoros Terzopoulos’un yaptığı bir Henrik İbsen uyarlaması olan ‘Nora’ oyunu Ibsen’in üç ana karakteri, Nora, Torvald ve Krogstad’ı ve onlar arasındaki üçlü ilişkiyi temel alıyor. Bu sahneleme yaklaşımı bir taraftan da Sophia Hill, Tasos Dimas, Antonis Myriagkos’un hayat verdiği bu üç karakterin yarattığı çelişkiyi ve itiraf edilmemiş olanı sadece kelimelerle değil aynı zamanda son derece dikkat çekici fiziksel ifade ile de ön plana taşıyor.

Önceki yıllarda birçok kez İstanbullu seyirciyle buluşan ünlü Yunan tiyatro yönetmeni ve eğitmeni Theodoros Terzopoulos uzun bir aradan sonra iki oyunuyla ilk kez DasDas’ın İO Uluslararası Tiyatro Festivali’nin konuğu oluyor. Geliştirdiği oyunculuk yöntemi ve düzenlediği eğitimlerle de çok sayıda oyuncunun örnek aldığı sanatçı, kendi yarattığı sahneleme teknikleriyle tiyatro dünyasının “usta” yönetmenleri arasında yer alıyor. Ünlü yönetmen ‘Nora’dan hemen önce hem yönetmenliğini yaptığı hem de sahnede olduğu ‘İO’ oyunu ile 3 ve 4 Kasım akşamlarında DasDas’ta ilk kez sanatseverlerle buluşacak.

Tiyatroyu daha geniş kitlelere ulaştırıp Türkiye’deki tiyatro üretimine katkı sağlamayı, yıl içerisinde prömiyerini gerçekleştireceği yerli yapımları ve birçok başarılı uluslararası tiyatro, dans performans gösterilerini Türkiye’de sanatseverlerle buluşturmayı hedefleyen DasDas, İO Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında ev sahipliği yapacağı yeni gösterileri önümüzdeki günlerde duyurmaya devam edecek.