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Süperstar Ajda Pekkan Zorlu PSM’de

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Süperstar Ajda Pekkan Zorlu PSM’de
Türkçe pop müziğine damga vuran hit şarkılarıyla ve muhteşem sahnesiyle pop müziğin Süperstarı Ajda Pekkan Zorlu PSM ve Kerki Solfej organizasyonuyla 17 Kasım akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşacak.

Türkçe pop müziğine kazandırdığı hit şarkılarla 1970'lerden bu yana "Süperstar" lakabıyla anılan Ajda Pekkan sevilen şarkılarını 17 Kasım akşamı Zorlu PSM’de müzikseverlerle buluşturacak. ‘’Yakar Geçerim’’, ‘’Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile’’, ‘’Bambaşka Biri’’, ‘’Hoşgör Sen’’ ve ‘’Sana Ne Kime Ne’’ gibi sevilen ve zamansız şarkılarını seslendireceği konser müzikseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Bilet Fiyatları:

VIP - ₺4.520,00

1. Kategori - ₺2.825,00

2. Kategori - ₺2.260,00

3. Kategori - ₺1.695,00

4. Kategori - ₺1.412,50

5. Kategori - ₺1.137,00

6. Kategori - ₺847,50

Kaynak:Haber Kaynağı

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