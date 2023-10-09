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Pera Müzesi'nde Klasik Müzik Rüzgarları: Mozart ve Bülent Evcil Buluşması

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Pera Müzesi'nde Klasik Müzik Rüzgarları: Mozart ve Bülent Evcil Buluşması
Pera Müzesi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı himayesinde, klasik müzik dünyasının yetenekli isimlerini bünyesinde toplamaya devam ediyor.

Pera Müzesi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı himayesinde, klasik müzik dünyasının yetenekli isimlerini bünyesinde toplamaya devam ediyor.

Mozart'ın Büyüleyici Flütlü Kuartetleri

Bu özel buluşmada, “Bülent Evcil ve Mozart Flütlü Kuartetler” temalı konserle, Mozart'ın döneminin en öne çıkan eserlerinden flütlü kuartetleri, ustalıkla icra edilecek.

Pera Klasikleri'nde Yetenekli Müzisyenler

Bülent Evcil'in flüt virtüözlüğüne; İDSO'nun önde gelen ismi, BİFO ve Bosphorus Trio'nun değerli keman sanatçısı Özgecan Günöz, İDSO viyola grubunun lideri Özlem Sevil ve CRR Senfoni Orkestrası ile İDSO'nun başarılı viyolonsel sanatçısı Rahşan Apay eşlik ediyor.

Oryantalist Ressamların Eşsiz Eserleriyle Müzik Dinletisi

Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisinin parladığı Pera Müzesi'nin atmosferik salonunda, 14 Ekim Cumartesi akşamı saat 19.30'da, katılımcıları zamanın ötesinde bir müzik deneyimine davet ediyor.

Bilet Bilgileri ve Etkinlik Detayları

Konser biletleri Biletix üzerinden ya da konser gününde Pera Müzesi resepsiyonundan temin edilebilir. Pera Müzesi'nin değerli dostlarına özel %50 indirim ayrıcalığı bulunmaktadır. Fakat, koltuk kapasitesi sınırlı olduğu için erken rezervasyon tavsiye edilir. Konserin süresi yaklaşık bir saattir ve ara verilmeden devam eder. Etkinlik, 7 yaş ve üzeri sanatseverler için uygundur. 7-12 yaş arası genç dinleyicilerin, bir yetişkin nezaretinde katılması önerilir.

Kaynak:Haber Kaynağı

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