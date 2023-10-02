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Oktoberfest İstanbul hosted by The Populist Yapı Kredi bomontiada’da

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Oktoberfest İstanbul hosted by The Populist Yapı Kredi bomontiada’da
Yapı Kredi bomontiada’nın The Populist ile birlikte düzenlediği Oktoberfest İstanbul hosted by The Populist, 6 – 8 Ekim tarihleri arasında konserler, tadım atölyeleri ve ödüllü yarışmalar ile katılımcılarını bekliyor.

Davetlileri 6 Ekim Cuma günü eğlenceli Fıçı Patlatma seremonisiyle karşılayacak olan Oktoberfest İstanbul hosted by The Populist, saat 19.00’da soul ve rock'n roll müziğin sevilen grubu Soul Stuff ile 22.00’da reggae müziğin başarılı grubu Sattas’ı ağırlayacak.

7 Ekim Cumartesi saat 15.30’da DJ Gülşah Güray’ın seti ile başlayacak olan Oktoberfest İstanbul, saat 17.00’da Sahte Rakı, 20.00’da The Ringo Jets ve 22.00’da Yüksek Sadakat’i, 8 Ekim Pazar günü ise saat 16.30’da Evrencan Gündüz ve Uzaylılar ile 19.30’da Madrigal gruplarını ağırlayacak.

6-8 Ekim tarihlerinde Yapı Kredi bomontiada’da gerçekleşecek Oktoberfest İstanbul biletlerine Mobilet üzerinden ulaşabilir.

Oktoberfest Programı

6 Ekim Cuma

  • 17:30 Fıçı Patlatma Seremonisi

  • 19.00 Soul Stuff

  • 22.00 Sattas

7 Ekim Cumartesi

  • 15.30 DJ Gülşah Güray

  • 16:30 Fıçı Patlatma Seremonisi

  • 17.00 Sahte Rakı

  • 20.00 The Ringo Jets

  • 22.00 Yüksek Sadakat

8 Ekim Pazar

  • 16.30 Evrencan Gündüz ve Uzaylılar

  • 19.30 Madrigal

Kaynak:Haber Kaynağı

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