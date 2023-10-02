Oktoberfest İstanbul hosted by The Populist Yapı Kredi bomontiada’da
Davetlileri 6 Ekim Cuma günü eğlenceli Fıçı Patlatma seremonisiyle karşılayacak olan Oktoberfest İstanbul hosted by The Populist, saat 19.00’da soul ve rock'n roll müziğin sevilen grubu Soul Stuff ile 22.00’da reggae müzi
7 Ekim Cumartesi saat 15.30’da DJ Gülşah Güray’ın seti ile başlayacak olan Oktoberfest İstanbul, saat 17.00’da Sahte Rakı, 20.00’da The Ringo Jets ve 22.00’da Yüksek Sadakat’i, 8 Ekim Pazar günü ise saat 16.30’da Evrencan Gündüz ve Uzaylılar ile 19.30’da Madrigal gruplarını ağırlayacak.
6-8 Ekim tarihlerinde Yapı Kredi bomontiada’da gerçekleşecek Oktoberfest İstanbul biletlerine Mobilet üzerinden ulaşabilir.
Oktoberfest Programı
6 Ekim Cuma
17:30 Fıçı Patlatma Seremonisi
19.00 Soul Stuff
22.00 Sattas
7 Ekim Cumartesi
15.30 DJ Gülşah Güray
16:30 Fıçı Patlatma Seremonisi
17.00 Sahte Rakı
20.00 The Ringo Jets
22.00 Yüksek Sadakat
8 Ekim Pazar
16.30 Evrencan Gündüz ve Uzaylılar
19.30 Madrigal