Oktoberfest İstanbul hosted by The Populist Yapı Kredi bomontiada’da

Yapı Kredi bomontiada’nın The Populist ile birlikte düzenlediği Oktoberfest İstanbul hosted by The Populist, 6 – 8 Ekim tarihleri arasında konserler, tadım atölyeleri ve ödüllü yarışmalar ile katılımcılarını bekliyor.