Oktoberfest İstanbul hosted by The Populist Yapı Kredi bomontiada’da

Davetlileri 6 Ekim Cuma günü eğlenceli Fıçı Patlatma seremonisiyle karşılayacak olan Oktoberfest İstanbul hosted by The Populist, saat 19.00’da soul ve rock'n roll müziğin sevilen grubu Soul Stuff ile 22.00’da reggae müzi ğin başarılı grubu Sattas’ı ağırlayacak.

7 Ekim Cumartesi saat 15.30’da DJ Gülşah Güray’ın seti ile başlayacak olan Oktoberfest İstanbul, saat 17.00’da Sahte Rakı, 20.00’da The Ringo Jets ve 22.00’da Yüksek Sadakat’i, 8 Ekim Pazar günü ise saat 16.30’da Evrencan Gündüz ve Uzaylılar ile 19.30’da Madrigal gruplarını ağırlayacak.

6-8 Ekim tarihlerinde Yapı Kredi bomontiada’da gerçekleşecek Oktoberfest İstanbul biletlerine Mobilet üzerinden ulaşabilir.

Oktoberfest Programı

6 Ekim Cuma

17:30 Fıçı Patlatma Seremonisi

19.00 Soul Stuff

22.00 Sattas

7 Ekim Cumartesi

15.30 DJ Gülşah Güray

16:30 Fıçı Patlatma Seremonisi

17.00 Sahte Rakı

20.00 The Ringo Jets

22.00 Yüksek Sadakat

8 Ekim Pazar