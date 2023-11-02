  1. Anasayfa
  2. Etkinlikler
  3. Lara Di Lara'dan dördüncü albüm

Lara Di Lara'dan dördüncü albüm

Yayınlanma:
Lara Di Lara'dan dördüncü albüm
Alternatif müziğin öne çıkan isimlerinden Lara Di Lara, dördüncü stüdyo albümü “Eskisi Gibi Değil”in 11 Kasım Cumartesi akşamı Zorlu PSM Studio’da gerçekleşecek lansman konserinde, uzun bir aradan sonra yeniden hayranlarıyla buluşacak!

Alternatif müziğin öne çıkan isimlerinden Lara Di Lara, dördüncü stüdyo albümü “Eskisi Gibi Değil”in 11 Kasım Cumartesi akşamı Zorlu PSM Studio’da gerçekleşecek lansman konserinde, uzun bir aradan sonra yeniden hayranlarıyla buluşacak!

Lara Di Lara, sözü ve müziği kendisine ait 13 şarkılık dördüncü stüdyo albümü “Eskisi Gibi Değil”de akustik öğeleri synth dünyasıyla harmanlıyor. Sanatçı, yeni albümü için “Annelik, doğurganlık, doğum, ölüm, doğa, birey olmak, güç, her şey ve hiçbir şey, protesto etmek, insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları, politik erozyon, ayrımcılık, birlik ve beraberlik, aşk ve bırakabilmek üstüne bir albüm,” yorumunu yapıyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

Etkinlikler
Ayşegül Aldinç 9 Kasım Perşembe günü Caddebostan Kültür Merkezi’nde
Ayşegül Aldinç 9 Kasım Perşembe günü Caddebostan Kültür Merkezi’nde
Süperstar Ajda Pekkan Zorlu PSM’de
Süperstar Ajda Pekkan Zorlu PSM’de
29 Ekim İstanbul’da Ücretsiz Konser Programı: Bu Cumhuriyet Bayramı İstanbul’da Hangi Ünlü Sanatçılar Sahne Alacak?
29 Ekim İstanbul’da Ücretsiz Konser Programı: Bu Cumhuriyet Bayramı İstanbul’da Hangi Ünlü Sanatçılar Sahne Alacak?
Theodoros Terzopoulos’un yönetmenliğini yaptığı ‘Nora’ oyunu 5 Kasım’da Maximum Uniq Hall’de
Theodoros Terzopoulos’un yönetmenliğini yaptığı ‘Nora’ oyunu 5 Kasım’da Maximum Uniq Hall’de
Cumhuriyetin 100. Yılında ENKA Sanat: Ünlü Sanatçılar ve Özel Besteler
Cumhuriyetin 100. Yılında ENKA Sanat: Ünlü Sanatçılar ve Özel Besteler
Pera Müzesi'nde Klasik Müzik Rüzgarları: Mozart ve Bülent Evcil Buluşması
Pera Müzesi'nde Klasik Müzik Rüzgarları: Mozart ve Bülent Evcil Buluşması
Kalben'in Eşsiz Performansıyla O'Fest Afyon'da Unutulmaz Bir Akşam
Kalben'in Eşsiz Performansıyla O'Fest Afyon'da Unutulmaz Bir Akşam
Watsons Gençlik Festivali’nde Gençler Eğlenceye Doydu!
Watsons Gençlik Festivali’nde Gençler Eğlenceye Doydu!