Lara Di Lara'dan dördüncü albüm

Alternatif müziğin öne çıkan isimlerinden Lara Di Lara, dördüncü stüdyo albümü “Eskisi Gibi Değil”in 11 Kasım Cumartesi akşamı Zorlu PSM Studio’da gerçekleşecek lansman konserinde, uzun bir aradan sonra yeniden hayranlarıyla buluşacak!

Lara Di Lara, sözü ve müziği kendisine ait 13 şarkılık dördüncü stüdyo albümü “Eskisi Gibi Değil”de akustik öğeleri synth dünyasıyla harmanlıyor. Sanatçı, yeni albümü için “Annelik, doğurganlık, doğum, ölüm, doğa, birey olmak, güç, her şey ve hiçbir şey, protesto etmek, insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları, politik erozyon, ayrımcılık, birlik ve beraberlik, aşk ve bırakabilmek üstüne bir albüm,” yorumunu yapıyor.