Küçük Prens yepyeni bir uyarlama ile DasDas’ta

DasDas Kasım ayında yeni bir prodüksiyona imza atmaya hazırlanıyor. Antoine de Saint-Exupéry’nin ölümsüz eseri ‘Küçük Prens’, çok farklı bir uyarlamayla 19 Kasım akşamı DasDas’ta prömiyerini yapacak. Yönetmenliğini Kayhan Berkin’in üstlendiği oyunun Küçük Prens karakterini canlandıracak isim uzun süren oyuncu seçmeleri sonucunda belirlendi. Taha Tegin Özdemir’in ‘Küçük Prens’e hayat vereceği oyunun kadrosunda Deniz Işın, Doruk Şengün, Kenan Ece yer alıyor. Hikayesiyle çok geniş bir yaş aralığında hayranlık uyandıran ‘Küçük Prens’, sezon boyunca tiyatroseverleri kendi dünyasına DasDas’ta dahil etmeye devam edecek.

Küçük Prens

Künye:

Yazan: Antoine de Saint-Exupéry

Yöneten: Kayhan Berkin

Dramaturg: Ferdi Çetin

Dekor Tasarım: Merve Yörük

Işık Tasarım: Cem Yılmazer

Kostüm Tasarım: Nihal Kaplangı

Kostüm Asistanı: Serna Akaçça

Afiş Tasarım: Ethem Onur Bilgiç

Oyun Asistanları: Elçin Işığan, Işıl Yılmaz

Oyuncular: Deniz Işın, Doruk Şengün, Kenan Ece, Taha Tegin Özdemir

Dünya yorgunu ve hayattan umudunu kesmiş Pilot Sahara Çölü’nde bozulan uçağını tamir etmeye çalışırken gizemli bir şekilde ortaya çıkan Küçük Prens’in sorusuyla kendine gelir. Sekiz güne yayılan ve bir ömür akıldan çıkmayan bu karşılaşmanın ilk cümlesi:

Lütfen, bana bir koyun çizer misiniz?

Küçük Prens, yıldızlar arası bir macera sırasında altı gezeni ziyaret eder ve bu tek kişilik gezegenlerde altı kişiyle tanışır ve büyülü serüveni sonunda yaşamın anlamını, dostluğu ve insanlığı sorgulayan derin bir masal çıkar ortaya.

Küçük Prens, karşılaştığı herkesle konuşur, sorular sorar ve herkesten bir şey öğrenerek yoluna devam eder. Yolculuğun sonunda gülleri olduğu kadar dikenleri de tanır.