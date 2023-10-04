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Kalben'in Eşsiz Performansıyla O'Fest Afyon'da Unutulmaz Bir Akşam

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Kalben'in Eşsiz Performansıyla O'Fest Afyon'da Unutulmaz Bir Akşam
Üretken, özgür ve özgün müzik anlayışıyla tanınan şarkıcı ve şarkı yazarı Kalben, bu yıl ilki düzenlenecek olan O’Fest Afyon etkinliği kapsamında 5 Ekim Perşembe akşamı Jura Hotels Afyon sahnesinde hayranlarıyla buluşacak. Kalben'in gitarıyla bütünleşen eşsiz sesi, O’Fest Afyon'un unutulmaz anlarından birine dönüşecek.

Üretken, özgür ve özgün müzik anlayışıyla tanınan şarkıcı ve şarkı yazarı Kalben, bu yıl ilki düzenlenecek olan O’Fest Afyon etkinliği kapsamında 5 Ekim Perşembe akşamı Jura Hotels Afyon sahnesinde hayranlarıyla buluşacak. Kalben'in gitarıyla bütünleşen eşsiz sesi, O’Fest Afyon'un unutulmaz anlarından birine dönüşecek.

Sıra dışı performansını deneyimlemek ve bu müzik ziyafetine tanıklık etmek için yerinizi şimdiden ayırmayı unutmayın.

Bugüne dek müzik sahnesinde kendine has bir yol çizen ve evrensel insan hikayeleri anlatan, yeni nesil şarkıcı/söz yazarı ekolünün ülkemizdeki en başarılı ve üretken temsilcilerinden Kalben; içinden gelen şarkıları kendince, kendi sözleriyle söylemeye devam ediyor.

2016 senesinde kendi ismini taşıyan ilk albümüyle çıkış yapan Kalben, kısa süre içerisinde kendine has bir dinleyici kitlesi edindi. Bugüne dek gidilmiş tüm yollarda, konserlerde ve hatırası tutulmuş anlarda karşılaştığı insanların ve ona ilham veren güzelliklerin günlüğünü yazar gibi müziğine yansıtan ve sanatın her dalından ilham alan Kalben, müzik macerasında geçtiğimiz 6 sene içinde “Kız Kulesi'nin Anahtarı”, “Yara”, “Sadece”, “Sonsuza Kadar”, “Şanssız Mücadeleci”, “Çek”, “Kalp Hanım”, “Eski Dünyanın Yangını”, “Kaybolmuş” gibi birçok özgün üretime, farklı sanatçılarla düetlere, beste yazarlığına ve prodüksiyona imza attı.

Folk, blues ve akustik pop öğelerini bir araya getiren ve gitarına eşlik eden eşsiz sesiyle Kalben’in O’Fest Afyon kapsamında 5 Ekim Perşembe akşamı Jura Hotels Afyon sahnesinde gerçekleştireceği performansının biletlerine Biletix üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak:Haber Kaynağı

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