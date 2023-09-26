İstanbul'da Ekim Ayında Unutulmaz Konserler: Melek Mosso, Serdar Ortaç, ve Fatma Turgut YBY Woods'ta Sahne Alacak

Ekim ayı konserlerine Türk müzik dünyasının sevilen isimleriyle hazırlanan YBY Woods, Kemerburgaz Kent Ormanı'nda devam ediyor. Melek Mosso 6 Ekim, Serdar Ortaç 7 Ekim, Fatma Turgut ise 8 Ekim'de İstanbul'un en büyük sahnesi YBY Woods'ta hayranlarıyla buluşacak.

Kemerburgaz Kent Ormanı’nın kalbinde sunduğu sanat ve eğlence deneyimleriyle şehir yaşam kültürünün zenginleşmesine odaklanan YBY Woods, ekim ayı konserleriyle fark yaratmaya devam ediyor.

YBY Woods müzik şölenine hazır

Ekim ayında birbirinden ünlü isimler YBY Woods sahnesinde hayranları ile buluşmak için gün sayıyor. Indie, akustik pop ve geleneksel Türk müziğini kendine özgü tarzıyla yorumlayarak geniş hayran kitlelerine ulaşan Melek Mosso 6 Ekim Cuma, 90’lı yıllardan bugüne yazdığı ve seslendirdiği her şarkı kalplere ve zihinlere kazınan Serdar Ortaç 7 Ekim Cumartesi, alternatif rock müziğin sevilen sanatçısı Fatma Turgut ise 8 Ekim Pazar akşamı YBY Woods’ta sahneye çıkıyor.

Biletler satışa çıktı

Konserden önce misafirlerine gün boyu eğlenceli etkinlikler sunan YBY Woods konser günü kapılarını 15.00’te açıyor. 21.00’de gerçekleşecek konser için biletlere Biletix, passo.com.tr, biletinial ve bubilet platformlarından ulaşılabiliyor.

YBY Woods ayrıcalıklarıyla misafirlerine eşsiz bir deneyim sunuyor

0-12 yaş arası için girişin ücretsiz olduğu YBY Woods’a dileyenler kendi sandalyesini, içeceğini, can dostu evcil hayvanını da yanında getirebiliyor. Ailesiyle, arkadaşlarıyla doğanın, ormanın içinde gönlünce güzel vakit geçirebiliyor. Yaşadıkları deneyimin insanları ve insanların içinde bulundukları toplulukları pozitif biçimde dönüştürdüğüne inanan YBY Woods; gökyüzünün altında, ormanın içinde eşsiz konser deneyimleri yaratmaya devam ediyor.