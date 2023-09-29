İstanbul Şehir Tiyatrolarında Ekim Ayı Gösterileri Başlıyor

Ekim ayının gelmesiyle birlikte İstanbul'da tiyatro mevsimi de başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Ekim ayı boyunca birbirinden değerli oyunlarıyla sahne alacak.

Edebiyatın Büyük İsimleri Sahneye Çıkıyor

Ekim ayı, tiyatro severlere eşsiz bir deneyim sunma vaadiyle geliyor. Arthur Miller'dan Tolstoy'a kadar birçok ünlü yazarın eserleri, bu ay sahnelerde hayat bulacak. Klasikten çağdaşa, her zevke hitap eden bu eserler, izleyicileri hem düşündürecek hem de eğlendirecek.

Ekim Ayının Öne Çıkan Oyunları