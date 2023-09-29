İstanbul Şehir Tiyatrolarında Ekim Ayı Gösterileri Başlıyor
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Ekim ayının gelmesiyle birlikte İstanbul'da tiyatro mevsimi de başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Ekim ayı boyunca birbirinden değerli oyunlarıyla sahne alacak.
Ekim ayının gelmesiyle birlikte İstanbul'da tiyatro mevsimi de başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Ekim ayı boyunca birbirinden değerli oyunlarıyla sahne alacak.
Edebiyatın Büyük İsimleri Sahneye Çıkıyor
Ekim ayı, tiyatro severlere eşsiz bir deneyim sunma vaadiyle geliyor. Arthur Miller'dan Tolstoy'a kadar birçok ünlü yazarın eserleri, bu ay sahnelerde hayat bulacak. Klasikten çağdaşa, her zevke hitap eden bu eserler, izleyicileri hem düşündürecek hem de eğlendirecek.
Ekim Ayının Öne Çıkan Oyunları
- Savaş ve Barış (Yeni Oyun): Tolstoy'un efsanevi eserinin sahne adaptasyonu.
- Cadı Kazanı: Arthur Miller'ın unutulmaz oyunu.
- Gidiş Dönüş Moskova: Rus edebiyatının derinliklerine bir yolculuk.
- Komik Para: Eğlenceli ve kahkahalarla dolu bir komedi.
- Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin: Romantizmin sınırlarını zorlayan bir dram.
- Uçurtmanın Kuyruğu: Duygusal ve etkileyici bir hikaye.
- Çingene Boksör: Farklı kültürlerin kucaklaştığı bir drama.
- Fosforlu Cevriye: Türk tiyatrosunun klasiklerinden.
- Yatak Odası Komedisi: Kahkaha dolu anlar için.
- Oscar: Heyecanın doruklara ulaştığı bir eser.
- Geçit: Düşündürücü ve etkileyici.
- Hayat Der Gülümserim: Hayatın içinden sıcacık bir hikaye.
- İki Efendinin Uşağı: Eğlencenin dibine vuran bir komedi.
- Tartuffe: Klasik Fransız tiyatrosunun en iyi örneklerinden.
- Zehir: Gerilim ve heyecanın bir arada olduğu bir drama.
- Godot Geldi: Beklenenin ardında yatan sırlar.
- Yaftalı Tabut: Toplumsal eleştirinin en iyi örneklerinden.
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