Harbiye Açık Hava'da yıldızlar geçidi başlıyor

Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri, 4-9 Ekim tarihleri arasında müzikseverler için unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin en sevilen sanatçıları Yıldız Tilbe, Hakan Altun, Levent Yüksel ve diğerleri bu etkinlik serisinde sahne alacaklar. Sürpriz şovlarla ses getiren İrem Derici ve Berkay da ilk kez bu platformda yer alacaklar.

4 Ekim'de Yıldız Tilbe ile Başlayacak

Türkiye'nin popüler eğlence mekanlarından biri olan Jolly Joker, Harbiye Açık Hava Konserleri ile sonbaharı karşılıyor. 4 Ekim Çarşamba akşamı Yıldız Tilbe'nin konseri ile başlayacak olan etkinlik serisi, 9 Ekim Pazartesi akşamına kadar sürecek.

İlk Kez İrem Derici ve Berkay da Sahne Alacak

Serinin en çok dikkat çeken yıldızlarından biri olan İrem Derici, yeni şarkısını ilk kez bu konserlerde görücüye çıkaracak. Berkay da 8 Ekim Pazar akşamı ilk kez Jolly Joker Harbiye Açık Hava konserleri kapsamında sahne alacak.

Biletler Hızla Tükeniyor

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği bu etkinlik için biletler Biletix'te satışa sunulmuş durumda. Etkinlik detayları şu şekilde: