Ekim Ayında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda Hypers ve iTicket İşbirliğiyle Müzik Şöleni!

Ekim ayı, İstanbul'daki müzikseverler için heyecan verici etkinliklere ev sahipliği yapacak. Hypers ve iTicket işbirliğiyle, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda 19-23 Ekim tarihleri arasında beş gün sürecek unutulmaz bir konser serisi sizleri bekliyor.

Harbiye'de Hangi Sanatçılar Sahne Alacak?

Harbiye Cemil Topuzlu'nun bu muhteşem sahnesinde, Dedublüman'dan Zeynep Bastık'a, KÖFN'den Emir Can İğrek'e kadar pek çok değerli sanatçı ve grup performans sergileyecek. İstanbul halkının bu konserlere duyduğu ilgi dikkat çekici; biletlerin hızla tükendiğini görebiliriz.

Ekim Ayındaki Konserlerin Detayları

Trabzon kökenli alternatif rock grubu Dedublüman, serinin ilk konserini 19 Ekim'de verecek. Bu, grubun Harbiye'deki ilk konseri olacak. Ardından, deneyimli sanatçı Zeynep Bastık 20 Ekim'de sahne alacak. Farklı müzik tarzlarıyla tanınan elektro-pop grubu KÖFN, Salman Tin ve Bilge Kağan ikilisiyle 21 Ekim'de dinleyicileriyle buluşacak. Emir Can İğrek ise yoğun talep üzerine 22 ve 23 Ekim tarihlerinde iki gece üst üste sahne alacak.

Harbiye'deki Konser Takvimi:

19 Ekim Perşembe: Dedublüman

Dedublüman 20 Ekim Cuma: Zeynep Bastık

Zeynep Bastık 21 Ekim Cumartesi: KÖFN

KÖFN 22 Ekim Pazar & 23 Ekim Pazartesi: Emir Can İğrek

İstanbul'da müziğin ritmini yakalamak isteyenler için Ekim ayı, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda kaçırılmayacak etkinliklere ev sahipliği yapacak. Biletlerinizi şimdiden almayı unutmayın!