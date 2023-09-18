Derin Mermerci Ev Sahipliğinde Eşsiz Bir Deneyim: Sonbaharın Kapılarını Açan Etkinlik

Sonbaharın yavaş yavaş şehre yayılmaya başladığı bu günlerde, Magic Market X Derin Mermerci iş birliğiyle "Şehre Dönüş" teması etrafında özel bir etkinlik düzenleniyor. Eylül'ün sarı tonlarının şehri kaplamasıyla birlikte, bu etkinlik, World Academy katkılarıyla kışa hazırlık yapacak olan şehir sakinlerine unutulmaz bir deneyim vadediyor.

Etkinliğin Öne Çıkanları

Etkinlik, 29 Eylül 2023 tarihinde saat 11.00-22.00 arasında, İstanbul'un kalbinde, Swissotel The Bosphorus'un sıcak atmosferinde düzenlenecek. Etkinlikte birbirinden ayrıcalıklı markalar, seçkin ziyaretçilerini ağırlayacak.

Alışverişin Keyfi Ayrı

Magic Market X Derin Mermerci iş birliğiyle, alışverişin keyfini ayrıcalıklı bir hale getirmek isteyenler için her şey düşünüldü. Etkinlik boyunca çeşitli markaların özel indirimleri, ürün lansmanları ve daha birçok sürpriz ziyaretçileri bekliyor.

World Academy Katkılarıyla Zenginleşen Bir Gün

World Academy'nin katkıları ve Derin Mermerci'nin ev sahipliği sayesinde etkinlik, katılımcılarına yalnızca bir alışveriş deneyimi değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı sunuyor.

29 Eylül 2023 Cuma günü, Magic Market x Derin Mermerci — Şehre Dönüş temasıyla düzenlenen bu özel etkinlik, şehir hayatına dönmek ve sonbaharı karşılamak isteyen herkesi bekliyor. Etkinliğin detayları ve daha fazlası için takipte kalın.