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BtcTurk 10. Yıl Konserleri: Harbiye Açıkhava'da Müzik ve Eğlence Şöleni

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BtcTurk 10. Yıl Konserleri: Harbiye Açıkhava'da Müzik ve Eğlence Şöleni
KerkiSolfej organizasyonunun ev sahipliği yaptığı ve BtcTurk sponsorluğunda gerçekleşen 10. Yıl Konserleri, Harbiye Açıkhava'da dur durak bilmeden sürüyor. Eylül ve ekim aylarında, sevilen sanatçıların performansları ile Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesi adeta bir müzik ve eğlence cennetine dönüşüyor.

KerkiSolfej organizasyonunun ev sahipliği yaptığı ve BtcTurk sponsorluğunda gerçekleşen 10. Yıl Konserleri, Harbiye Açıkhava'da dur durak bilmeden sürüyor. Eylül ve ekim aylarında, sevilen sanatçıların performansları ile Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesi adeta bir müzik ve eğlence cennetine dönüşüyor.

Eylül Ayının Açılışı Sıla İle Yapılıyor

27 Eylül Çarşamba günü Sıla'nın nefes kesen performansı ile başlayacak olan KerkiSolfej etkinliklerinin ikinci ayağı, hemen ardından 28 Eylül Perşembe günü yine Sıla ile devam edecek. Sıla'nın enerjisi ve müziği, Harbiye Açıkhava'da unutulmaz bir atmosfer yaratıyor.

Eğlence Dolu Sanatçılar Programda

29 Eylül Cuma günü sahneyi Buray alacak, 30 Eylül Cumartesi günü ise Candan Erçetin izleyicisiyle buluşacak. Her iki sanatçı da kendi tarzlarıyla eşsiz bir müzik ziyafeti sunacak.

Ekim Ayında Devam Eden Müzikal Coşku

1 Ekim Pazar günü tekrar Sıla sahnede olurken, 2 Ekim Pazartesi günü Kenan Doğulu'nun muhteşem performansını izlemek mümkün olacak. Ekim ayının ikinci haftasında ise; 11, 12 ve 13 Ekim'de Edis; 14 Ekim Cumartesi günü yine Sıla; 15 Ekim Pazar günü Jekyll&Hyde ve 16 ile 17 Ekim'de Ajda Pekkan izleyici karşısına çıkacak.

Alt Başlık: Müzik ve Eğlence Dolu Akşamların Adresi: Harbiye Açıkhava

KerkiSolfej organizasyonu ve BtcTurk sponsorluğunda düzenlenen 10. Yıl Konserleri, İstanbul'da müzik ve eğlence arayanlar için kaçırılmayacak bir fırsat. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşen bu özel etkinlikler, eğlence ve müzik dolu unutulmaz akşamlar yaşatıyor.

Konser Programı

TarihSanatçıYer
27 Eylül ÇarşambaSılaHarbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
28 Eylül PerşembeSılaHarbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
29 Eylül CumaBurayHarbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
30 Eylül CumartesiCandan ErçetinHarbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
1 Ekim PazarSılaHarbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
2 Ekim PazartesiKenan DoğuluHarbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
11 Ekim ÇarşambaEdisHarbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
12 Ekim PerşembeEdisHarbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
13 Ekim CumaEdisHarbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
14 Ekim CumartesiSılaHarbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
15 Ekim PazarJekyll&HydeHarbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
16 Ekim PazartesiAjda PekkanHarbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
17 Ekim SalıAjda PekkanHarbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

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