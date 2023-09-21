BtcTurk 10. Yıl Konserleri: Harbiye Açıkhava'da Müzik ve Eğlence Şöleni

KerkiSolfej organizasyonunun ev sahipliği yaptığı ve BtcTurk sponsorluğunda gerçekleşen 10. Yıl Konserleri, Harbiye Açıkhava'da dur durak bilmeden sürüyor. Eylül ve ekim aylarında, sevilen sanatçıların performansları ile Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesi adeta bir müzik ve eğlence cennetine dönüşüyor.

Eylül Ayının Açılışı Sıla İle Yapılıyor

27 Eylül Çarşamba günü Sıla'nın nefes kesen performansı ile başlayacak olan KerkiSolfej etkinliklerinin ikinci ayağı, hemen ardından 28 Eylül Perşembe günü yine Sıla ile devam edecek. Sıla'nın enerjisi ve müziği, Harbiye Açıkhava'da unutulmaz bir atmosfer yaratıyor.

Eğlence Dolu Sanatçılar Programda

29 Eylül Cuma günü sahneyi Buray alacak, 30 Eylül Cumartesi günü ise Candan Erçetin izleyicisiyle buluşacak. Her iki sanatçı da kendi tarzlarıyla eşsiz bir müzik ziyafeti sunacak.

Ekim Ayında Devam Eden Müzikal Coşku

1 Ekim Pazar günü tekrar Sıla sahnede olurken, 2 Ekim Pazartesi günü Kenan Doğulu'nun muhteşem performansını izlemek mümkün olacak. Ekim ayının ikinci haftasında ise; 11, 12 ve 13 Ekim'de Edis; 14 Ekim Cumartesi günü yine Sıla; 15 Ekim Pazar günü Jekyll&Hyde ve 16 ile 17 Ekim'de Ajda Pekkan izleyici karşısına çıkacak.

Alt Başlık: Müzik ve Eğlence Dolu Akşamların Adresi: Harbiye Açıkhava

KerkiSolfej organizasyonu ve BtcTurk sponsorluğunda düzenlenen 10. Yıl Konserleri, İstanbul'da müzik ve eğlence arayanlar için kaçırılmayacak bir fırsat. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşen bu özel etkinlikler, eğlence ve müzik dolu unutulmaz akşamlar yaşatıyor.

Konser Programı