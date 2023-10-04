6.YBY Woods Doğal Yaşam Festivali Başlıyor

Sağlıklı yaşamın sadece ipuçlarını değil, ayrıntılarını da öğrenmek isteyenler, çocukların sağlıklı bir geleceğe sahip olabilmeleri için temiz gıda, temiz üretimin çoğalmasını destekleyenler için doğru bilgilerin paylaşıldığı bir festival başlıyor. 7-8 Ekim tarihlerinde YBY Woods tarafından bu yıl 6.sı düzenlenen Doğal Yaşam Festivali’nde bütünsel sağlık tüm yönleriyle ele alınıyor.

Şehrin “En” Doğal Festivali; alanında uzman doktor, diyetisyen, yazar, akademisyen ve dünyaca ünlü sertifikalara sahip şefleri bir araya getiriyor. Festival boyunca yetişkinler için planlanan seminer ve söyleşilerde sağlıklı beslenme, organik yaşam, bilinçli tüketim, sürdürülebilir hayat, aromaterapi gibi merak edilen başlıklar değerlendiriliyor. Aynı zamanda yetişkin workshopları, pek çok doğal ve organik gıda ile kozmetik standının bulunacağı etkinlik, ziyaretçilerini hafta sonunda hem bilgilendirmeye hem de eğlendirmeye hazırlanıyor.

Uzman isimler Doğal Yaşam Festivali’nde

Ünlü gazeteci Ayşe Arman, kadınların çok sevdiği televizyon sunucusu Derya Baykal, Detoks & Anti-Aging Uzmanı Dr. Buğra Öktem, Çocuk Gelişim Uzmanı Dr. Elif Çakır, “Böcek Doktoru” Dr. Fatih Dikmen, sağlık yazarları Okan Çağlar ve Nurçin Çağlar, Fonksiyonel Tıp Uzmanı Dr. Ömer Saltan, Fitoterapi Uzmanı Ümit Aktaş, ünlü şef Şerife Aksoy ile Onkolog Dr. Yavuz Dizdar’ın yer alacağı Doğal Yaşam Festivali’nde öğretici ve eğlendirici söyleşilerle; kafa karışıklığı yaratan soruların yanıtlarını ve günlük yaşamda fayda sağlayacak tüyoları öğrenmek mümkün.

Yeni Türkü, Serdar Ortaç ve Fatma Turgut festivalde konser verecek

Etkinliğin ilk gününde 7’den 70’e herkesi çok sevdiği müzik gruplarından Yeni Türkü ve Türk pop müziğin yıldızı Serdar Ortaç geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını hayranları için seslendirecek. İkinci gün ise rock müziğin sevilen ismi Fatma Turgut hayranları ile buluşacak.

Kamp Yaşamına Meraklılar İçin İpuçları Bu Festivalde!

Doğal Yaşam Festivali, kamp yapmanın ve karavanda yaşamın inceliklerini öğrenmek isteyenler için de gün boyu süren eğitici bir program sunuyor. “Kamp Çantasında Neler Bulunmalı?”, “Kamp Çadırı Nasıl Kurulur?”, “Ateş Nasıl Yakılır” ve “Karavanda Yaşam” başlıklı sohbet ve eğitimler sayesinde doğada yaşam daha basit hale geliyor.